"Манчестер Сити" вышел в 4-й раунд Кубка Англии
"Манчестер Сити" стремительно ворвался в 4-й раунд Кубка Англии, разгромив дома "Ротерхэм" со счетом 7:0.
Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола выставил на удивление сильный состав как для соперника из третьего дивизиона. Отдача не заставила себя ждать — уже на 12-й минуте Рахим Стерлинг получил в штрафной кинжальную вертикальную передачу от Кевина Де Брюйне, убрал в сторону защитника и расстрелял ворота.
Со вторым голом "Сити" затянул до конца тайма, однако затем представитель Лиги Один уже не подавал никаких признаков жизни и в итоге проиграл с семью пропущенными мячами.
А вот "Олдхэм", другой представитель Лиги Один, оказался везучее, выбив из борьбы "Фулхэм". "Уотфорду" не составило труда разобраться с полупрофессиональным "Уокингом".
"Манчестер Сити" — Ротерхэм" — 7:0 (3:0)
Голы: Стерлинг 12, Фоден 43, Аджайи 45 (авт), Жеус 52, Махрез 73, Отаменди 78, Сане 85.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Стоунс (Данило 75), Отаменди, Зинченко, Гюндоган, Фоден, Махрез, Де Брюйне (Сендлер 57), Стерлинг (Сане 57), Жезус.
"Фулхэм" — "Олдхэм" — 1:2 (0:0)
Голы: Одои 52 — Сарридж 76 (пен), Лэнг 88.
"Фулхэм": Беттинелли, Одои, Чемберс, Рим, Ле Маршан, Сиссе, Кебано (Райан Сессеньон 73), Айите, Кэрни, Сери, Вьетто.
"Уокинг" — "Уотфорд" — 0:2 (0:1)
Голы: Хьюз 13, Дини 74.
"Уотфорд": Гомес, Янмат, Бритос, Уилмот, Мазина, Клеверли, Чалоба, Кина, Хьюз, Саксесс (Дини 71), Пеньяранда (Сема 72).
"Миллуолл — "Халл" — 2:1 (0:0)
Голы: Фергюсон 82, 85 — Торал 52.
"Престон" — "Донкастер" — 1:3 (0:1)
Голы: Хьюз 56 — Маркиз 5, Андерсон 72, Уилкс 87.
"Куинз Парк Рейнджерс" — "Лидс" — 2:1 (1:1)
Голы: Оте 23 (пен), Бидуэлл 75 — Халме 25.
"Шеффилд Юнайтед" — "Барнет" — 0:1 (0:1)
Гол: Култхерст 21 (пен).
06.01.2019 18:55
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Последние комментарии:
Ребят, посоветуйте видеокарту, пожалуйста. Если куплю GTX1080, то смогу позабыть о ней хотя бы года на 3? Или же игры выходят сейчас с такой периодичностью и таким прогрессом, то и её на следующий год менять придётся?)
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я думаю сосовзеры уже потихоньку начали сериться от такого сити) чемпики до января уже начали ныть и успокаивать сами себя, причем игроки делают тоже самое) лузерка дрогнет и начнет сливать очки, скриньте, чемпики до января!)))
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Пиздец основу выпустил против Ротерхэма дома, леол. Завтра Клапп покажет как надо сосать с Миньоле и Камачо.
(ответить)
Отскок.
(ответить)
Вторым составом на расслабоне уничтожили лидера Чемпионшипа.
Молодцы ребята!
(ответить)
Провозились с дворовой командой.
Мастера лёгких путей не ищут. Топовый матч завтра будет.
(ответить)
Фоден прям на глазах растет. Маарез, Жезус, Гюндоган реально старались несмотря на не очень высокий класс соперника, что радует. Забили все кто хотел, кстати Ротэрхэм до поры до времени вполне достойно держался.
Добротная, хорошая игра. После колбасы прям то что надо.
C'mon City!
(ответить)
Почему у Сити 3 состав? А так молодцы с 3 составом, дорога к чемпионству
(ответить)
Когда фана шити усадили на страпон.
06.01.2019 19:02 #
mc-od
После колбасы то что надо.
Источник: http://fapl.ru/posts/67917/?c=1
(ответить)
Молодцы!!!
(ответить)
Отличный матч. После колбасы то что надо. C'mon city!
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Блин, админы, 7:0 матч закончился, какие 4:0????
(ответить)
КОРОЛИ !!!
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