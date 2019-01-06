"Манчестер Сити" вышел в 4-й раунд Кубка Англии

"Манчестер Сити" стремительно ворвался в 4-й раунд Кубка Англии, разгромив дома "Ротерхэм" со счетом 7:0.

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола выставил на удивление сильный состав как для соперника из третьего дивизиона. Отдача не заставила себя ждать — уже на 12-й минуте Рахим Стерлинг получил в штрафной кинжальную вертикальную передачу от Кевина Де Брюйне, убрал в сторону защитника и расстрелял ворота.



Со вторым голом "Сити" затянул до конца тайма, однако затем представитель Лиги Один уже не подавал никаких признаков жизни и в итоге проиграл с семью пропущенными мячами.



А вот "Олдхэм", другой представитель Лиги Один, оказался везучее, выбив из борьбы "Фулхэм". "Уотфорду" не составило труда разобраться с полупрофессиональным "Уокингом".



"Манчестер Сити" — Ротерхэм" — 7:0 (3:0)



Голы: Стерлинг 12, Фоден 43, Аджайи 45 (авт), Жеус 52, Махрез 73, Отаменди 78, Сане 85.



"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Стоунс (Данило 75), Отаменди, Зинченко, Гюндоган, Фоден, Махрез, Де Брюйне (Сендлер 57), Стерлинг (Сане 57), Жезус.



"Фулхэм" — "Олдхэм" — 1:2 (0:0)



Голы: Одои 52 — Сарридж 76 (пен), Лэнг 88.



"Фулхэм": Беттинелли, Одои, Чемберс, Рим, Ле Маршан, Сиссе, Кебано (Райан Сессеньон 73), Айите, Кэрни, Сери, Вьетто.



"Уокинг" — "Уотфорд" — 0:2 (0:1)



Голы: Хьюз 13, Дини 74.



"Уотфорд": Гомес, Янмат, Бритос, Уилмот, Мазина, Клеверли, Чалоба, Кина, Хьюз, Саксесс (Дини 71), Пеньяранда (Сема 72).



"Миллуолл — "Халл" — 2:1 (0:0)



Голы: Фергюсон 82, 85 — Торал 52.



"Престон" — "Донкастер" — 1:3 (0:1)



Голы: Хьюз 56 — Маркиз 5, Андерсон 72, Уилкс 87.



"Куинз Парк Рейнджерс" — "Лидс" — 2:1 (1:1)



Голы: Оте 23 (пен), Бидуэлл 75 — Халме 25.



"Шеффилд Юнайтед" — "Барнет" — 0:1 (0:1)



Гол: Култхерст 21 (пен).