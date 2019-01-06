"Манчестер Сити" вышел в 4-й раунд Кубка Англии

Рахим Стерлинг и Габриэль Жезус "Манчестер Сити" стремительно ворвался в 4-й раунд Кубка Англии, разгромив дома "Ротерхэм" со счетом 7:0.

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола выставил на удивление сильный состав как для соперника из третьего дивизиона. Отдача не заставила себя ждать — уже на 12-й минуте Рахим Стерлинг получил в штрафной кинжальную вертикальную передачу от Кевина Де Брюйне, убрал в сторону защитника и расстрелял ворота.

Со вторым голом "Сити" затянул до конца тайма, однако затем представитель Лиги Один уже не подавал никаких признаков жизни и в итоге проиграл с семью пропущенными мячами.

А вот "Олдхэм", другой представитель Лиги Один, оказался везучее, выбив из борьбы "Фулхэм". "Уотфорду" не составило труда разобраться с полупрофессиональным "Уокингом".

"Манчестер Сити" — Ротерхэм" — 7:0 (3:0)

Голы: Стерлинг 12, Фоден 43, Аджайи 45 (авт), Жеус 52, Махрез 73, Отаменди 78, Сане 85.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Стоунс (Данило 75), Отаменди, Зинченко, Гюндоган, Фоден, Махрез, Де Брюйне (Сендлер 57), Стерлинг (Сане 57), Жезус.

"Фулхэм" — "Олдхэм" — 1:2 (0:0)

Голы: Одои 52 — Сарридж 76 (пен), Лэнг 88.

"Фулхэм": Беттинелли, Одои, Чемберс, Рим, Ле Маршан, Сиссе, Кебано (Райан Сессеньон 73), Айите, Кэрни, Сери, Вьетто.

"Уокинг" — "Уотфорд" — 0:2 (0:1)

Голы: Хьюз 13, Дини 74.

"Уотфорд": Гомес, Янмат, Бритос, Уилмот, Мазина, Клеверли, Чалоба, Кина, Хьюз, Саксесс (Дини 71), Пеньяранда (Сема 72).

"Миллуолл — "Халл" — 2:1 (0:0)

Голы: Фергюсон 82, 85 — Торал 52.

"Престон" — "Донкастер" — 1:3 (0:1)

Голы: Хьюз 56 — Маркиз 5, Андерсон 72, Уилкс 87.

"Куинз Парк Рейнджерс" — "Лидс" — 2:1 (1:1)

Голы: Оте 23 (пен), Бидуэлл 75 — Халме 25.

"Шеффилд Юнайтед" — "Барнет" — 0:1 (0:1)

Гол: Култхерст 21 (пен).


Метки Кубок Англии, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 06.01.2019 18:55

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Последние комментарии:




  1. shirokov15 06.01.2019 19:30 # shirokov15
    Ребят, посоветуйте видеокарту, пожалуйста. Если куплю GTX1080, то смогу позабыть о ней хотя бы года на 3? Или же игры выходят сейчас с такой периодичностью и таким прогрессом, то и её на следующий год менять придётся?)

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  2. bezviz 06.01.2019 19:29 # bezviz
    я думаю сосовзеры уже потихоньку начали сериться от такого сити) чемпики до января уже начали ныть и успокаивать сами себя, причем игроки делают тоже самое) лузерка дрогнет и начнет сливать очки, скриньте, чемпики до января!)))

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  3. slash-lfc 06.01.2019 19:18 # slash-lfc
    Пиздец основу выпустил против Ротерхэма дома, леол. Завтра Клапп покажет как надо сосать с Миньоле и Камачо.

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  4. ccchelsea 06.01.2019 19:16 # ccchelsea
    Отскок.

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  5. jesus33 06.01.2019 19:11 # jesus33
    Вторым составом на расслабоне уничтожили лидера Чемпионшипа.
    Молодцы ребята!

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  6. girasimus 06.01.2019 19:10 # girasimus
    Провозились с дворовой командой.
    Мастера лёгких путей не ищут. Топовый матч завтра будет.

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  7. mc-od 06.01.2019 19:10 # mc-od
    Фоден прям на глазах растет. Маарез, Жезус, Гюндоган реально старались несмотря на не очень высокий класс соперника, что радует. Забили все кто хотел, кстати Ротэрхэм до поры до времени вполне достойно держался.

    Добротная, хорошая игра. После колбасы прям то что надо.
    C'mon City!

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  8. silva77 06.01.2019 19:07 # silva77
    Почему у Сити 3 состав? А так молодцы с 3 составом, дорога к чемпионству

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  9. mr-s1n1st3r 06.01.2019 19:07 # mr-s1n1st3r
    Когда фана шити усадили на страпон.

    06.01.2019 19:02 #
    mc-od

    После колбасы то что надо.

    Источник: http://fapl.ru/posts/67917/?c=1

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  10. pashodarbinyan 06.01.2019 19:03 # pashodarbinyan
    Молодцы!!!

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  11. mc-od 06.01.2019 19:02 # mc-od
    Отличный матч. После колбасы то что надо. C'mon city!

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  12. pashodarbinyan 06.01.2019 19:01 # pashodarbinyan
    Блин, админы, 7:0 матч закончился, какие 4:0????

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  13. griezmann 06.01.2019 19:01 # griezmann
    КОРОЛИ !!!

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