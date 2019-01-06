Дини: "Арсенал" в восьми трансферных окнах позади больших команд"

Капитан "Уотфорда" Трой Дини считает, что "Арсеналу" может потребоваться до восьми трансферных окон, чтобы стать претендентом на победу в Премьер-Лиге.

Решившись на смену главного тренера прошлым летом, "канониры" делают правильные, как считает Дини, шаги к тому, чтобы превратиться в грозную силу на уровне Премьер-Лиги.



Однако Трой, который в прошлом сезоне очень язвительно высказывался насчет команды Арсена Венгера, предупреждает, что путь на вершину будет долгим.



"Каждый знает, что мы с "Арсеналом" не очень-то ладим. Однако я думаю, что с Унаи Эмери они стали жестче, и многие их игроки таят в себе голевую угрозу".



"Теперь он играют, используя различные стили. Они могут играть впереди с двумя крупными парнями, которые всегда забивают голы и всегда дают тебе шансы на хороший результат".



"Однако футбол работает шестимесячными периодами между трансферными окнами, и им снова придется выйти на рынок".



"Посмотрите, сколько трансферных окон их отделяет от больших команд. Вероятно, можно говорить о шести, семи или восьми. Просто такова реальность".



"Знаю, люди говорят об их значительном прогрессе, но это лишь прогресс относительно прошлого года. Он все еще далеко позади команд вроде "Манчестер Сити" и "Юнайтед" — не только в плане трат, но и в плане уровня приглашаемых игроков", — сообщил Дини BBC Radio 5 Live.