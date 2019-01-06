Дини: "Арсенал" в восьми трансферных окнах позади больших команд"
Капитан "Уотфорда" Трой Дини считает, что "Арсеналу" может потребоваться до восьми трансферных окон, чтобы стать претендентом на победу в Премьер-Лиге.
Решившись на смену главного тренера прошлым летом, "канониры" делают правильные, как считает Дини, шаги к тому, чтобы превратиться в грозную силу на уровне Премьер-Лиги.
Однако Трой, который в прошлом сезоне очень язвительно высказывался насчет команды Арсена Венгера, предупреждает, что путь на вершину будет долгим.
"Каждый знает, что мы с "Арсеналом" не очень-то ладим. Однако я думаю, что с Унаи Эмери они стали жестче, и многие их игроки таят в себе голевую угрозу".
"Теперь он играют, используя различные стили. Они могут играть впереди с двумя крупными парнями, которые всегда забивают голы и всегда дают тебе шансы на хороший результат".
"Однако футбол работает шестимесячными периодами между трансферными окнами, и им снова придется выйти на рынок".
"Посмотрите, сколько трансферных окон их отделяет от больших команд. Вероятно, можно говорить о шести, семи или восьми. Просто такова реальность".
"Знаю, люди говорят об их значительном прогрессе, но это лишь прогресс относительно прошлого года. Он все еще далеко позади команд вроде "Манчестер Сити" и "Юнайтед" — не только в плане трат, но и в плане уровня приглашаемых игроков", — сообщил Дини BBC Radio 5 Live.
06.01.2019 18:00
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Последние комментарии:
Имхо Дини хочет поиграть в Арсенале)
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Сказал какой то непонятный чувак Трой Дини. который всю свою футбольную карьеру борется за выживание со своим клубом.
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Арсенал безобидный средняк. Надолго.
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Им даже 8 трансферных окон не поможет с их финансированием. Если покупать хоть 10 трансферных окон подряд игроков уровня Лено за двадцатку, то всё равно будешь позади топов.
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