Лукаку: "Мы снова стали собой"

Ромелу Лукаку Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку убежден, что его команда "снова стала собой" после нескольких месяцев мучений.

Заступив на тренерский мостик "красных дьяволов", Оле Гуннар Сульшер мгновенно преобразил команду — от былого негатива Жозе Моуриньо не осталось и следа. Лукаку считает, что норвежец великолепно справляется со своей работой.

"Думаю, мы снова стали собой, и приятно наблюдать, что игроки снова получают удовольствие от футбола и выигрывают матчи, иа это важнее всего. Мы — "Манчестер Юнайтед", и мы выходим на поле, чтобы добиваться победы в каждом матче".

"Оле очень нам помогает. Когда во время тренировок мы отрабатываем завершающий удар, он оказывает нам большую помощь — он говорил, как нужно бить, как нужно двигаться".

"То, как он хочет играть, очень мне подходит, потому что он видит меня на той позиции, где я и хочу быть. Он понимает, какого рода нападающим я являюсь, и он просто использует мои сильные стороны".

"Я играю по центру и просто постоянно нацелен на ворота. Он знает, что я опаснее всего, когда играю в такой манере. Однако также я помогаю команде без мяча и в прочих вещах. Он многое просит от меня, и я стараюсь, чтобы моя работа давала результат в виде голов", — цитирует Лукаку Sky Sports.


Метки Лукаку, Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 06.01.2019 17:00

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  1. gerrard08 06.01.2019 17:45 # gerrard08
    Как быстро этот воин переводчика переобулся))
    Скам такой скам)

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  2. afanasii 06.01.2019 17:28 # afanasii
    "Иа" - говорит ослик.
    "иа" - пишет тупорылое существо, когда надо написать "и".

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  3. justnick 06.01.2019 17:22 # justnick
    Да ты и не был той командой, что ты несёшь!

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  4. ravi 06.01.2019 17:18 # ravi
    он говорил, как нужно бить

    Что в очередной раз подтверждает, то что один физрук учит школьным упражнениям, а макака, за 25 лет не научился бить даже

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  5. superglor 06.01.2019 17:16 # superglor
    Первая крыса пошла.

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  6. animadora 06.01.2019 17:10 # animadora
    «Как нужно бить, как нужно двигаться». Ты, дитё малое, всё ещё этому не научился?

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