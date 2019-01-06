Лукаку: "Мы снова стали собой"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку убежден, что его команда "снова стала собой" после нескольких месяцев мучений.

Заступив на тренерский мостик "красных дьяволов", Оле Гуннар Сульшер мгновенно преобразил команду — от былого негатива Жозе Моуриньо не осталось и следа. Лукаку считает, что норвежец великолепно справляется со своей работой.



"Думаю, мы снова стали собой, и приятно наблюдать, что игроки снова получают удовольствие от футбола и выигрывают матчи, иа это важнее всего. Мы — "Манчестер Юнайтед", и мы выходим на поле, чтобы добиваться победы в каждом матче".



"Оле очень нам помогает. Когда во время тренировок мы отрабатываем завершающий удар, он оказывает нам большую помощь — он говорил, как нужно бить, как нужно двигаться".



"То, как он хочет играть, очень мне подходит, потому что он видит меня на той позиции, где я и хочу быть. Он понимает, какого рода нападающим я являюсь, и он просто использует мои сильные стороны".



"Я играю по центру и просто постоянно нацелен на ворота. Он знает, что я опаснее всего, когда играю в такой манере. Однако также я помогаю команде без мяча и в прочих вещах. Он многое просит от меня, и я стараюсь, чтобы моя работа давала результат в виде голов", — цитирует Лукаку Sky Sports.