Гвардиола: "У нас нет замены Фернандиньо"

Фернандиньо Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что в данный момент у его команды нет равноценной замены Фернандиньо.

Фернандиньо всегда был очень важным игроком для "горожан", но по-настоящему его ценность раскрылась, когда он пропустил три матча в декабре с травмой бедра.

Из этих трех матчей "Сити" проиграл два. Однако 33-летний бразилец вернулся в строй к противостоянию с "Ливерпулем" и сыграл ваше всяких похвал, поспособствовав победе "горожан" со счетом 2:1.

Чемпионы Премьер-Лиги уже более года пытаются найти преемника для Фернандиньо на трансферном рынке, однако в данный момент Гвардиола готов признать, что ветеран для него незаменим.

"Фернандиньо обладает специфическими качествами, и у нас нет ему замены. Он неподражаем в том, как он выигрывает дуэли, как отходит назад".

"Он невероятен, он выдающийся игрок для нас. Против "Ливерпуля" он снова это подтвердил. Мы лишь можем молиться, чтобы он оставался в здравии как можно дольше", — цитирует Гвардиолу Goal.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Фернандиньо

Автор mihajlo   

Дата 06.01.2019 16:00

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  1. ccchelsea 06.01.2019 16:13 # ccchelsea
    Ути-путеньки, у бедненького Пепа нету замены Фернандиньо. Обделили беднягу, выделили на трансферы всего 600 лямов за последние три сезона. Позорник ссаный. Клопп с пяткинсоном и Милнером идёт к чемпионству, а эта лысая посредственность, имея по два топовых футболиста на каждую позицию ноет.

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