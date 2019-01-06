Гвардиола: "У нас нет замены Фернандиньо"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что в данный момент у его команды нет равноценной замены Фернандиньо.

Фернандиньо всегда был очень важным игроком для "горожан", но по-настоящему его ценность раскрылась, когда он пропустил три матча в декабре с травмой бедра.



Из этих трех матчей "Сити" проиграл два. Однако 33-летний бразилец вернулся в строй к противостоянию с "Ливерпулем" и сыграл ваше всяких похвал, поспособствовав победе "горожан" со счетом 2:1.



Чемпионы Премьер-Лиги уже более года пытаются найти преемника для Фернандиньо на трансферном рынке, однако в данный момент Гвардиола готов признать, что ветеран для него незаменим.



"Фернандиньо обладает специфическими качествами, и у нас нет ему замены. Он неподражаем в том, как он выигрывает дуэли, как отходит назад".



"Он невероятен, он выдающийся игрок для нас. Против "Ливерпуля" он снова это подтвердил. Мы лишь можем молиться, чтобы он оставался в здравии как можно дольше", — цитирует Гвардиолу Goal.