Кудичини: "Мората способен забить 20 голов в этом сезоне"

Карло Кудичини, помощник главного тренера "Челси" Маурицио Сарри, уверен, что нападающий Альваро Мората способен забить 20 голов в этом сезоне.

Травма лодыжки Оливье Жиру и необходимость дать передышку Эдену Азару позволили Морате получить место в стартовом составе "синих" на второй матч подряд.



Но если против "Саутгемптона" в Премьер-Лиге 26-летнему испанцу отличиться не удалось, то накануне против "Ноттингем Форест" в Кубке Англии он оформил дубль и принес своей команде победу со счетом 2:0.



Теперь на счету Мораты уже девять голов в этом сезоне, однако Кудичини убежден, что во второй половине сезона Альваро сможет ускориться.



"Думаю, он сыграл важную роль. Он очень хорошо поработал на команду — и в атаке, и в обороне".



"Ему было очень важно забить эти два гола, и это пойдет только на пользу для его уверенности в себе. Все мы очень довольны его игрой, но мы были довольны им и в предыдущих матчах, когда он не забивал".



"Сегодня он провел хороший матч. Надеюсь, это поднимет его мораль и раскрепостит его разум".



"Уверен, он способен забить 20 голов за сезон. Он обладает всем необходимым для этого. Он отличный нападающий, обладает отличными качествами, и теперь, вернув уверенность в себе, он сможет забивать еще больше", — цитирует Кудичини Evening Standard.