Кудичини: "Мората способен забить 20 голов в этом сезоне"
Карло Кудичини, помощник главного тренера "Челси" Маурицио Сарри, уверен, что нападающий Альваро Мората способен забить 20 голов в этом сезоне.
Травма лодыжки Оливье Жиру и необходимость дать передышку Эдену Азару позволили Морате получить место в стартовом составе "синих" на второй матч подряд.
Но если против "Саутгемптона" в Премьер-Лиге 26-летнему испанцу отличиться не удалось, то накануне против "Ноттингем Форест" в Кубке Англии он оформил дубль и принес своей команде победу со счетом 2:0.
Теперь на счету Мораты уже девять голов в этом сезоне, однако Кудичини убежден, что во второй половине сезона Альваро сможет ускориться.
"Думаю, он сыграл важную роль. Он очень хорошо поработал на команду — и в атаке, и в обороне".
"Ему было очень важно забить эти два гола, и это пойдет только на пользу для его уверенности в себе. Все мы очень довольны его игрой, но мы были довольны им и в предыдущих матчах, когда он не забивал".
"Сегодня он провел хороший матч. Надеюсь, это поднимет его мораль и раскрепостит его разум".
"Уверен, он способен забить 20 голов за сезон. Он обладает всем необходимым для этого. Он отличный нападающий, обладает отличными качествами, и теперь, вернув уверенность в себе, он сможет забивать еще больше", — цитирует Кудичини Evening Standard.
06.01.2019 15:00
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Последние комментарии:
может и добьет эти 11, если напа в январе не купят. Мората слишком много моментов не использует, фз толи не уровень, толи в голове тараканов так и не вывели.
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Что за бред несет Карло, 26 лет Морате, а над ним трясутся как над ребенком. Да он днарь, в его глазах обида и страх, он играет за большую команду, он должен работать. Так в команде проблемы с атакой, у него мало шансов забить. Понятное дело, полузащита не доводит игру до атаки, но если этого нет, почему Мората не пытается создать атаку. Тоже интересный вопрос. Кто виноват? Сарри или Мората, а может оба?
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забьет, куда денеться, но причем мораль, непонятно как то
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Ну если будут одни Ноттингем Форесты, то может этот Буратина и 21 забьет за пару лет.
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Но это не точно
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