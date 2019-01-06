Кудичини: "Мората способен забить 20 голов в этом сезоне"

Альваро Мората Карло Кудичини, помощник главного тренера "Челси" Маурицио Сарри, уверен, что нападающий Альваро Мората способен забить 20 голов в этом сезоне.

Травма лодыжки Оливье Жиру и необходимость дать передышку Эдену Азару позволили Морате получить место в стартовом составе "синих" на второй матч подряд.

Но если против "Саутгемптона" в Премьер-Лиге 26-летнему испанцу отличиться не удалось, то накануне против "Ноттингем Форест" в Кубке Англии он оформил дубль и принес своей команде победу со счетом 2:0.

Теперь на счету Мораты уже девять голов в этом сезоне, однако Кудичини убежден, что во второй половине сезона Альваро сможет ускориться.

"Думаю, он сыграл важную роль. Он очень хорошо поработал на команду — и в атаке, и в обороне".

"Ему было очень важно забить эти два гола, и это пойдет только на пользу для его уверенности в себе. Все мы очень довольны его игрой, но мы были довольны им и в предыдущих матчах, когда он не забивал".

"Сегодня он провел хороший матч. Надеюсь, это поднимет его мораль и раскрепостит его разум".

"Уверен, он способен забить 20 голов за сезон. Он обладает всем необходимым для этого. Он отличный нападающий, обладает отличными качествами, и теперь, вернув уверенность в себе, он сможет забивать еще больше", — цитирует Кудичини Evening Standard.


Метки Кудичини, Мората, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.01.2019 15:00

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  1. alexomck 06.01.2019 16:03 # alexomck
    может и добьет эти 11, если напа в январе не купят. Мората слишком много моментов не использует, фз толи не уровень, толи в голове тараканов так и не вывели.

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  2. drogba11cool 06.01.2019 15:32 # drogba11cool
    Что за бред несет Карло, 26 лет Морате, а над ним трясутся как над ребенком. Да он днарь, в его глазах обида и страх, он играет за большую команду, он должен работать. Так в команде проблемы с атакой, у него мало шансов забить. Понятное дело, полузащита не доводит игру до атаки, но если этого нет, почему Мората не пытается создать атаку. Тоже интересный вопрос. Кто виноват? Сарри или Мората, а может оба?

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  3. osivori 06.01.2019 15:28 # osivori
    забьет, куда денеться, но причем мораль, непонятно как то

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  4. fc-oil 06.01.2019 15:16 # fc-oil
    Ну если будут одни Ноттингем Форесты, то может этот Буратина и 21 забьет за пару лет.

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  5. firmino9 06.01.2019 15:06 # firmino9
    Но это не точно

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