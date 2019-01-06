Клопп объяснил, почему отпустил Клайна и Соланке

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил, почему посреди сезона отпустил из клуба защитника Натаниэля Клайна и нападающего Доминика Соланке.

На текущей неделе "красные" отправили в "Борнмут" двух своих игроков. Клайн присоединился к команде Эдди Хау на правах аренды, а Соланке был продан за 19 миллионов фунтов. Перед матчем Кубка Англии против "Вулверхэмптона" Клопп рассказал, что просто хотел помочь футболистам, лишенным игровых минут.



"Очевидно, это два разных случая. Футбол — это бизнес с одной стороны, но с другой стороны мы должны заботиться о людях".



"Думаю, для Дома было абсолютно правильно уйти. Ему немного не везло, потому что в моменты, когда мы могли его задействовать, он был травмирован. В другие моменты наш состав был полон, и мы предпочитали другие варианты. Он тренировался довольно неплохо, но невозможно сохранять уверенность в себе длительное время, особенно на взрослом уровне".



"Он мало играл и в "Челси". Сейчас он нуждается в игровой практике, а "Борнмут" сделал хорошее предложение. Это действительно хорошая возможность для него".



"Ты спрашиваешь себя: "А могла бы его ситуация измениться в ближайшие полгода?" Возможно. Мы хотим покупать молодых игроков и удерживать молодых игроков, но мы не хотим блокировать их в момент, когда у них появляется возможность лучше. Это важно".



"Что касается Клайна, то для тренера хорошо обладать такой опций. Но он в том возрасте, когда тоже должен играть в футбол. Он подошел ко мне и попросил отпустить его. Я подумал об этом и сказал: "Да, ты можешь уйти". У нас есть варианты, другие варианты, есть молодые парни на подходе".



"Это похожая ситуация. Ты всегда можешь сохранить игрока. Но сохранить игрока в правильном состоянии и с правильной уверенностью в себе не всегда просто. Они должны играть чаще, нежели Клайн в последний год-два", — цитирует Клоппа ESPN.