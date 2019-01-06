Сульшер: "Выезд к "Тоттенхэму" будет настоящим испытанием"

Оле Гуннар Сульшер Оле Гуннар Сульшер признал, что выезд к "Тоттенхэму" в воскресенье станет его первым по-настоящему серьезным испытанием у руля "Манчестер Юнайтед".

"Красные" дьяволы" выиграли все пять первых матчей при Сульшере, все пять раз уверенно добиваясь победы.

Оле Гуннар не считает, что его яркий старт стал возможен благодаря слабости соперников, но признает, что матч против "шпор" будет испытанием другого рода.

"Выезд к "Кардиффу" в первом матче никогда не бывает легким. От домашних матчей против "Борнмута" и "Хаддерсфилда" ты ожидаешь побед, но нельзя сказать, что это легкие матчи. Прежде мы уже теряли очки в такого рода матчах, да и в Премьер-Лиге в принципе не бывает легких матчей".

"Против "Ньюкасла" на выезде, думаю, мы сыграли профессионально. Сегодня мы снова победили (2:0 против "Рединга" в Кубке Англии), но это не бывает легко, когда ты сделал девять изменений в составе".

"Шпоры" на "Уэмбли" — вот это настоящее испытание. Мы в предвкушении, потому что это позволит мне лучше понять, где мы находимся относительно лидирующих команд".

"Мы не рады, что говорим о борьбе за четвертое, пятое или шестое место. Через год-два этот клуб претендовать на более высокие места", — цитирует Сульшера Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 06.01.2019 13:00

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  1. pistolero-lfc 06.01.2019 14:33 # pistolero-lfc
    И тут в раздевалку заходит старик и кричит: "Парни, это ж Тоттенхэм!"

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  2. alexomck 06.01.2019 14:12 # alexomck
    битва за место будущего круча МЮ, Похетино будет заряжен.

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  3. gidro-met 06.01.2019 13:56 # gidro-met
    Просто ничейка на морально волевом кураже пригородных.

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  4. chelsiukpro 06.01.2019 13:27 # chelsiukpro
    Вообще кто он? Походу Керрик рулит

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  5. smokekush 06.01.2019 13:02 # smokekush
    Все высказывания оле радуют

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