Сульшер: "Выезд к "Тоттенхэму" будет настоящим испытанием"
Оле Гуннар Сульшер признал, что выезд к "Тоттенхэму" в воскресенье станет его первым по-настоящему серьезным испытанием у руля "Манчестер Юнайтед".
"Красные" дьяволы" выиграли все пять первых матчей при Сульшере, все пять раз уверенно добиваясь победы.
Оле Гуннар не считает, что его яркий старт стал возможен благодаря слабости соперников, но признает, что матч против "шпор" будет испытанием другого рода.
"Выезд к "Кардиффу" в первом матче никогда не бывает легким. От домашних матчей против "Борнмута" и "Хаддерсфилда" ты ожидаешь побед, но нельзя сказать, что это легкие матчи. Прежде мы уже теряли очки в такого рода матчах, да и в Премьер-Лиге в принципе не бывает легких матчей".
"Против "Ньюкасла" на выезде, думаю, мы сыграли профессионально. Сегодня мы снова победили (2:0 против "Рединга" в Кубке Англии), но это не бывает легко, когда ты сделал девять изменений в составе".
"Шпоры" на "Уэмбли" — вот это настоящее испытание. Мы в предвкушении, потому что это позволит мне лучше понять, где мы находимся относительно лидирующих команд".
"Мы не рады, что говорим о борьбе за четвертое, пятое или шестое место. Через год-два этот клуб претендовать на более высокие места", — цитирует Сульшера Sky Sports.
06.01.2019 13:00
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И тут в раздевалку заходит старик и кричит: "Парни, это ж Тоттенхэм!"
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битва за место будущего круча МЮ, Похетино будет заряжен.
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Просто ничейка на морально волевом кураже пригородных.
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Вообще кто он? Походу Керрик рулит
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Все высказывания оле радуют
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