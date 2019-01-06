Фабрегас летит в Монако

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас направляется в Монако, чтобы завершить свой переход в одноименный клуб.

Отсутствие места в стартовом составе команды Маурицио Сарри в первой половине сезона подтолкнуло Фабрегаса к уходу со "Стэмфорд Бридж", не дожидаясь окончания своего контракта следующим летом.



Накануне 31-летний испанец сыграл свой прощальный матч за "синих", поспособствовав победе 2:0 над "Ноттингем Форест" в рамках 3-го раунда Кубка Англии. Будучи замененным в концовке, Сеск уходил с поля в слезах.



Как сообщает Sky Sports, уже сегодня экс-игрок "Барселоны" и "Арсенала" прилетит в Монако. Клуб французской Лиги 1 уже заручился предварительным согласием Фабрегаса, и сторонам лишь остается обсудить заключительные детали.