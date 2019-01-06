"Тоттенхэм" может открыть новый стадион матчем с "Пэлас" 16 марта
Первым матчем "Тоттенхэма" на новом стадионе может стать дерби против "Кристал Пэлас" в рамках Премьер-Лиги 16 марта.
В это воскресенье руководство лондонского клуба проведет важную встречу со своим генеральным подрядчиком Mace, чтобы определить, когда все пуско-наладочные работы по новой 62-тысячной арене будут завершены.
Высокопоставленный источник The Sun утверждает, что новый стадион будет готов принять свой первый матч уже в следующем месяце, однако до сих пор "Тоттенхэм" столкнулся с таким количеством непредвиденных задержек, что вынужден проявить осторожность и реально рассчитывает на переезд в начале весны.
Первым матчем "Тоттенхэма" на новом месте, как уже было сказано, может стать дерби с "Пэлас" в середине марта, однако на тот же уикенд запланирован и 6-й раунд Кубка Англии.
Таким образом, "шпорам" еще нужно одержать две победы в Кубке Англии и при жеребьевке получить домашний матч, чтобы переезд не был сдвинут еще позже.
06.01.2019 10:00
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Ох ох ох ох ждём-с
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