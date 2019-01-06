Пулишич выбрал "Челси" из-за стиля игры

Кристиан Пулишич Атакующий полузащитник дортмундской "Боруссии" Кристиан Пулишич признался, что выбрал "Челси" для продолжения карьеры из-за стиля игры "синих".

На текущей неделе было официально объявлено, что по окончании сезона Пулишич присоединится к "Челси" по сделке стоимостью 58 миллионов фунтов.

Кристиан находится под впечатлением от того, в каком стиле играет команда Маурицио Сарри, и верит, что найдет в ней свое место.

"Я видел их стиль игры. Я всегда высоко ценил то, каким образом они играют в футбол. Сейчас, со своим новым тренером, они играют действительно классно, и такой футбол очень хорошо мне подходит".

"На старте сезона я перенес ряд неприятных травм, да и другие игроки был крайне хороши. Однако это никоим образом не повлияло на мое решение перейти в "Челси" — я хотел этого давно", — цитирует Пулишича Daily Express.


Метки Боруссия, Пулишич, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.01.2019 09:00

Количество просмотров Просмотров: 1011

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. blackdreamer 06.01.2019 10:46 # blackdreamer
    лавки на бридже просто более комфортней чем у лфк

    (ответить)

  2. chelsiukpro 06.01.2019 10:38 # chelsiukpro
    Правильно мыслишь малый! Будем рвать Лузерку

    (ответить)

  3. firmino9 06.01.2019 10:28 # firmino9
    Жаль что к нам перешёл. Удачи ему в Ле

    (ответить)

  4. chebrec 06.01.2019 09:58 # chebrec
    Он наверное ещё не в курсе что а атакующий Челси всирает тлесторам вуллгергемптону(ну ладно там тоттэмхому хотя тоже зашквар) вничью играют с подвальным саунгемптоном мол види и вхю.
    Ах да ещё игрочки не готовы жопу рвать за клуб а бабки получать любят

    (ответить)

  5. mototroller 06.01.2019 09:10 # mototroller
    С Азаром разорвут апл

    (ответить)

  6. scouser2005 06.01.2019 09:10 # scouser2005
    Посмотрим, как ты через год запоешь...

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: