Пулишич выбрал "Челси" из-за стиля игры
Атакующий полузащитник дортмундской "Боруссии" Кристиан Пулишич признался, что выбрал "Челси" для продолжения карьеры из-за стиля игры "синих".
На текущей неделе было официально объявлено, что по окончании сезона Пулишич присоединится к "Челси" по сделке стоимостью 58 миллионов фунтов.
Кристиан находится под впечатлением от того, в каком стиле играет команда Маурицио Сарри, и верит, что найдет в ней свое место.
"Я видел их стиль игры. Я всегда высоко ценил то, каким образом они играют в футбол. Сейчас, со своим новым тренером, они играют действительно классно, и такой футбол очень хорошо мне подходит".
"На старте сезона я перенес ряд неприятных травм, да и другие игроки был крайне хороши. Однако это никоим образом не повлияло на мое решение перейти в "Челси" — я хотел этого давно", — цитирует Пулишича Daily Express.
06.01.2019 09:00
Просмотров: 1011
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
лавки на бридже просто более комфортней чем у лфк
(ответить)
Правильно мыслишь малый! Будем рвать Лузерку
(ответить)
Жаль что к нам перешёл. Удачи ему в Ле
(ответить)
Он наверное ещё не в курсе что а атакующий Челси всирает тлесторам вуллгергемптону(ну ладно там тоттэмхому хотя тоже зашквар) вничью играют с подвальным саунгемптоном мол види и вхю.
Ах да ещё игрочки не готовы жопу рвать за клуб а бабки получать любят
(ответить)
С Азаром разорвут апл
(ответить)
Посмотрим, как ты через год запоешь...
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий