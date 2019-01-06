Пулишич выбрал "Челси" из-за стиля игры

Атакующий полузащитник дортмундской "Боруссии" Кристиан Пулишич признался, что выбрал "Челси" для продолжения карьеры из-за стиля игры "синих".

На текущей неделе было официально объявлено, что по окончании сезона Пулишич присоединится к "Челси" по сделке стоимостью 58 миллионов фунтов.



Кристиан находится под впечатлением от того, в каком стиле играет команда Маурицио Сарри, и верит, что найдет в ней свое место.



"Я видел их стиль игры. Я всегда высоко ценил то, каким образом они играют в футбол. Сейчас, со своим новым тренером, они играют действительно классно, и такой футбол очень хорошо мне подходит".



"На старте сезона я перенес ряд неприятных травм, да и другие игроки был крайне хороши. Однако это никоим образом не повлияло на мое решение перейти в "Челси" — я хотел этого давно", — цитирует Пулишича Daily Express.