Ван Галь: "Ливерпуль" выиграет Премьер-Лигу"

Экс-главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи Ван Галь да эксклюзивное интервью изданию Daily Mirror и объяснил, почему Премьер-Лигу в этом сезоне выиграет "Ливерпуль", а не "Манчестер Сити".

Ван Галь, который за свою карьеру выиграл семь титулов в Голландии, Испании и Германии, очень редко выступает перед прессой после своего ухода из "Юнайтед" в 2016 году, в большинстве случаев лишь критикуя "красных дьяволов" за переговоры с Жозе Моуриньо у себя за спиной.



На сей раз 67-летний голландец сделал исключение и дал свой прогноз на то, как завершится чемпионская гонка этого сезона. Ван Галь ставит на "красных", несмотря на их поражение 2:1 от "Сити" в минувший четверг.



"Юрген Клопп превратил "Ливерпуль" в абсолютную боевую машину — и в плане атаки, и в плане обороны. Поэтому, если бы мне требовалось поставить свои деньги на победу какого-нибудь одного клуба в лиге, я бы поставил на "Ливерпуль".



"Команда "Ливерпуля" не опирается на высочайшее мастерство, если мы говорим об их игроках. На самом деле, игроками высочайшего мастерства обладает "Сити", но в то же время это слабость Гвардиолы. Он учит свои команды только тому, как нужно атаковать. Всегда".



"В те моменты, когда его команде приходится обороняться, они выглядят ужасно. У "Ливерпуля" есть команда, которая может обороняться гораздо лучше. Это потому, что Клопп натренировал их сражаться — с мячом и без мяча. Именно этого не хватает команде Гвардиолы сейчас".



"Сити" играет в потрясающий футбол, в искрометном стиле — но у них нет правильного бойцовского духа. Не поймите меня неправильно, мне по-прежнему нравится наблюдать за игроками "Сити". Но то, как Клопп заставляет "Ливерпуль" играть, абсолютно великолепно".



"Этот очный матч стал доказательством для меня, что "Сити" не может обороняться. Когда "Ливерпуль" сравнивал счет, возле штрафной "Сити" было достаточно защитников, чтобы предотвратить гол".



"В большинстве матчей Премьер-Лиги "Сити" не нужно обороняться, потому что они переигрывают своих соперников. Когда же они сталкиваются со столь сильным соперником, как "Ливерпуль", вы можете видеть, что игроки "Сити" не могут обороняться надлежащим образом. Они выглядят ненадежно".



"Ливерпуль" заслужил похвалу, потому что большинство команд не может заставить "Сити" обороняться. Во втором тайме "Ливерпулю" удалось подвергнуть их давлению, и вы могли увидеть, что "Сити" оказался в беде".



"Только взгляните на Роберто Фирмино, который едва касался мяча, но он совершил невероятное количество рывков ради команды. Также у Клоппа есть Садио Мане и даже Мо Салах, которые бегают во всех матчах, не зная усталости".



"Эти трое помогают остальным обороняться, но также у них есть энергия для контратак и созидания, когда мяч возвращается к ним".



"Несмотря на эти слова, я рад, что "Сити" обыграл "Ливерпуль", потому что это сделает чемпионскую гонку еще более сенсационной".



"Прямо сейчас борьба за титул выглядит очень интересно. Три команды могут стать чемпионами — мы не можем вычеркивать "Тоттенхэм". Но если вы спросите меня, кто из претендентов обладает лучшей командой, я назову Клоппа".



"Игроки "Ливерпуля" обладают большим желанием завоевать титул, и это поможет им выиграть лигу. На мой взгляд, "Ливерпуль" просто хочет этого больше, чем "Сити", — сообщил Ван Галь.