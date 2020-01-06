"Юнайтед" готов отложить покупку Кулибали до лета

"Манчестер Юнайтед" сохраняет интерес к защитнику "Наполи" Калиду Кулибали, но готов повременить с покупкой сенегальца до лета.

Кулибали был избран целью номер один "красных дьяволов" для укрепления центра обороны еще Жозе Моуриньо, и прошлым летом "Наполи" отклонил два предложения "Юнайтед" о покупке Калиду.



Несмотря на увольнение Моуриньо с поста главного тренера, "Юнайтед" сохраняет самый серьезный интерес к Кулибали, утверждает Evening Standard. Вместе с тем на "Олд Траффорд" понимают, что трансфер Калиду посреди сезона крайне маловероятен.



Исполнительному директору "дьяволов" Эду Вудворду хорошо известно о чересчур завышенных ценах на игроков в январе и том факте, что Кулибали лишь в сентябре заключил новый долгосрочный контракт с "Наполи".



В сложившейся ситуации "Юнайтед" готов вернуться за 27-летним сенегальцем уже в конце сезона, причем только сумма порядка 100 миллионов фунтов позволит Вудворду реально рассчитывать на приобретение Кулибали.



В данный момент "Юнайтед" — практически единственный клуб, который может предложить такого рода деньги за Кулибали. Сам Калиду открыт к идее перебраться в Премьер-Лигу, утверждает издание.