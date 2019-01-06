Клопп чувствует, что "Ливерпуль" достиг уровня "Сити"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что его команда вышла на один уровень с "Манчестер Сити".

В минувший четверг "красные" потерпели свое первое поражение в этом сезоне Премьер-Лиги, уступив на "Этихад" "горожанам" со счетом 2:1, но показали очень приличный футбол и имели немало моментов.



Этот матч Клопп воспринимает как свидетельство того, что "Ливерпуль" стал гораздо ближе к "Сити" по своей мощи и потенциалу, нежели в предыдущие годы.



"На мой взгляд, прежде мы никогда не были на одно уровне с "Манчестер Сити", пока я работал здесь. Мы побеждали их, в том числе при Пепе (Гвардиоле), но в тех матчах "Сити" был лучше".



"Мы забивали больше голов, чем они, и очень хорошо оборонялись. Мы побеждали, но владение мячом было 60 против 40, как минимум. Теперь оно 50 на 50".



"Что касается этого матча, то в нем были хорошие периоды у нас, были хорошие периоды у них. Мы имели моменты, они имели моменты".



"Если вы посмотрите на статистику, то теперь она более равная между нами и "Сити". А ведь выезд к "Сити" — это один из самых сложных матчей, что только можно сыграть в футболе".



"Никто бы не удивился, сыграй мы вничью или добейся победы. Но теперь с этим покончено — мы уже дважды сыграли с ними, и пускай каждый сам доигрывает сезон", — цитирует Клоппа Goal.