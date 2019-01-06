Эмери назвал две позиции для усилиения в январе

Унаи Эмери Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери назвал две позиции, которые он надеется укрепить в это трансферное окно.

Согласно слухам, "канониры" значительно продвинулись в переговорах о покупке полузащитника "Барселоны" Дениса Суареса, бывшего подопечного Эмери по "Севилье". Резервист каталонского клуба может обойтись лондонцам в 20 миллионов фунтов.

После победы 0:3 над "Блэкпулом" в Кубке Англии Эмери не захотел подтвердить или опровергнуть свой интерес к Суаресу, но косвенно дал понять, что Денис может стать одним из тех двух игроков, которые ему нужны в январе.

"Думаю, клуб работает над некоторыми вариантами, чтобы пригласить игроков, которые могли бы нам помочь в следующие четыре месяца".

"Возможно, трансферный рынок позволит нам заполучить центрального защитника, но это будет непросто, особенно учитывая возвращение Мавропаноса в строй после травмы. Также я бы хотел обзавестись вингером, левым или правым; нам нужна помощь на этой позиции".

"Суарес? В своей карьере, в том числе и у меня, ему довелось поиграть правого и левого вингера", — цитирует Эмери Evening Standard.


Метки Арсенал, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 06.01.2019 06:00

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  1. aldar-lfc 06.01.2019 06:19 # aldar-lfc
    Попахивает жидким моуриньо)

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  2. liverpool1892est 06.01.2019 06:06 # liverpool1892est
    Мавропанос:) Чо то Моуриньо попахивает!

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