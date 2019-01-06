Эмери назвал две позиции для усилиения в январе

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери назвал две позиции, которые он надеется укрепить в это трансферное окно.

Согласно слухам, "канониры" значительно продвинулись в переговорах о покупке полузащитника "Барселоны" Дениса Суареса, бывшего подопечного Эмери по "Севилье". Резервист каталонского клуба может обойтись лондонцам в 20 миллионов фунтов.



После победы 0:3 над "Блэкпулом" в Кубке Англии Эмери не захотел подтвердить или опровергнуть свой интерес к Суаресу, но косвенно дал понять, что Денис может стать одним из тех двух игроков, которые ему нужны в январе.



"Думаю, клуб работает над некоторыми вариантами, чтобы пригласить игроков, которые могли бы нам помочь в следующие четыре месяца".



"Возможно, трансферный рынок позволит нам заполучить центрального защитника, но это будет непросто, особенно учитывая возвращение Мавропаноса в строй после травмы. Также я бы хотел обзавестись вингером, левым или правым; нам нужна помощь на этой позиции".



"Суарес? В своей карьере, в том числе и у меня, ему довелось поиграть правого и левого вингера", — цитирует Эмери Evening Standard.