Кудичини: "Фабрегас — единственный в своем роде"

Член тренерского штаба "Челси" Карло Кудичини выразил свое восхищение полузащитником Сеском Фабрегасом, назвав того уникальным игроком.

В субботу Фабрегас появился в стартовом составе "синих" и с капитанской повязкой на матч 3-го раунда Кубка Лиги против "Ноттингем Форест". Сеск помог своей команде добиться победы со счетом 2:0, при этом в первом тайме не реализовав пенальти.



Будучи замененным в концовке, своим поведением 31-летний испанец дал ясно понять, что это был его последний матч за клуб со "Стэмфорд Бридж". Кудичини не знает, насколько Фабрегас близок к переходу в "Монако", но предполагает, что "синим" будет не хватать игрока.



"Лично я не знаю, насколько он близок к уходу. Если это его последний матч, очень хорошо, что он сыграл перед своими болельщиками и получил славный прием. Но я не знаю и не могу комментировать эту ситуацию".



"Что я могу сказать про Сеска? Этот уникальный игрок провел пять сотен матчей в Англии, он обладает невероятным чутьем и видением того, где располагаются его партнеры на поле. Думаю, он один из немногих, кто обладает этим ценным умением доставлять мяч сквозь оборонительную линию".



"Он единственный в своем роде. Он великолепно выступал за свои предыдущие команды и принес огромную пользу этому клубу. Сеск — игрок самого, самого высокого уровня", — цитирует Кудичини, которого Маурицио Сарри отправил общаться с прессой вместо себя, Sky Sports.