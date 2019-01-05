Пулишич "в восторге" от своего перехода в "Челси"
Атакующий полузащитник дортмундской "Боруссии" Кристиан Пулишич прокомментировал решение связать свое будущее с "Челси".
На текущей неделе было объявлено, что "синие" приобрели Пулишича у лидеров Бундеслиги за 58 миллионов фунтов. При этом остаток сезона Кристиан доиграет в Дортмунде — уже на правах аренды.
20-летний американец воодушевлен по поводу своего переезда на "Стэмфорд Бридж" и считает, что выбрал правильный момент времени, чтобы исполнить свою давнюю мечту — выступать в Премьер-Лиге.
"Хорошо, что мы все уладили, и теперь людям стало известно насчет моего будущего, однако я испытываю большой восторг по поводу второй половины сезона здесь".
"Я лишь надеюсь, люди поймут мое решение и поймут, что я продолжу выкладываться на 100 процентов и буду очень сосредоточен на успешном завершении сезона с Дортмундом. Я действительно в восторге".
"Сейчас хороший момент для меня, чтобы решиться на переход после пяти удивительных лет в Германии. Это было невероятное время, и я так благодарен за это".
"Играть в Премьер-Лиге — это моя мечта, и я в восторге по поводу предстоящего перехода. Я чувствую, что делаю этот шаг в правильное время", — цитирует Пулишича Sky Sports.
05.01.2019 22:50
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его шибко хотел Клопп и даже был от колбасных вброс счастье привалило, и счастливые повизгивания "адекватных"... молодой разобрался кто есть кто и безтрофейников послал во Флоренцию...
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Естественно он в восторге. Сидел пацанёнок на лавке себе, никого не трогал, и тут на тебе, добрый Челси нарисовался с мешком денег, зп платить небось как Кепе будут (среднему вратарю) по 200к. в неделю, привалило счастье.
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Ох ох ох заочно в восторге
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Через пару лет, он будет кричать, что с детства мечтал играть за Реал/Барселону.
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админ, безграмотное ты г0вн0, я тебе уже писал..вот ссылка, ознакомься, как используются кавычки!
https://textbroker.ru/masterskaya/127-orfografija-kavychki-dlja-osobykh-sluchaev.html
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Лавочник бундеслиги за шестидесятник, довольно сильный ход.
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