Пулишич "в восторге" от своего перехода в "Челси"

Атакующий полузащитник дортмундской "Боруссии" Кристиан Пулишич прокомментировал решение связать свое будущее с "Челси".

На текущей неделе было объявлено, что "синие" приобрели Пулишича у лидеров Бундеслиги за 58 миллионов фунтов. При этом остаток сезона Кристиан доиграет в Дортмунде — уже на правах аренды.



20-летний американец воодушевлен по поводу своего переезда на "Стэмфорд Бридж" и считает, что выбрал правильный момент времени, чтобы исполнить свою давнюю мечту — выступать в Премьер-Лиге.



"Хорошо, что мы все уладили, и теперь людям стало известно насчет моего будущего, однако я испытываю большой восторг по поводу второй половины сезона здесь".



"Я лишь надеюсь, люди поймут мое решение и поймут, что я продолжу выкладываться на 100 процентов и буду очень сосредоточен на успешном завершении сезона с Дортмундом. Я действительно в восторге".



"Сейчас хороший момент для меня, чтобы решиться на переход после пяти удивительных лет в Германии. Это было невероятное время, и я так благодарен за это".



"Играть в Премьер-Лиге — это моя мечта, и я в восторге по поводу предстоящего перехода. Я чувствую, что делаю этот шаг в правильное время", — цитирует Пулишича Sky Sports.