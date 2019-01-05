"Арсенал" разгромил "Блэкпул" в Кубке Англии

"Арсенал" уверенно преодолел 3-й раунд Кубка Англии, разобравшись на выезде с "Блэкпулом" — 0:3.

Представитель Лиги Один дрогнул уже на 11-й минуте, когда Джо Уиллок добил мяч головой в ворота после попадания Аарона Рэмси со штрафного в штангу. Незадолго до перерыва Уиллок удвоил преимущество своей команды, поспев на дальнюю штангу после неудачной попытки Эдди Нкетиа замкнуть прострел с фланга. Во втором тайме "Арсенал" доминировал над соперником, и в итоге Алекс Ивоби поставил точку в матче, сыграв на добивании.



Из результатов параллельных матчей можно выделить вылет "Хаддерсфилда" от рук "Бристоль Сити" и вырванную в концовке победу "Кристал Пэлас" над "Гримсби". А вот "Ньюкаслу" предстоит переигровка.



"Блэкпул" — "Арсенал" — 0:3 (0:2)



Голы: Уиллок 11, 37, Ивоби 82.



"Арсенал": Чех, Лихтштайнер, Дженкинсон, Папастатопулос, Колашинац (Мэдли 83), Эльнени, Рэмси, Мэйтланд-Найлс, Уиллок, Ивоби (Сака 86), Нкетиа (Ласкасетт 64).



"Бристоль Сити" — "Хаддерсфилд" — 1:0 (0:0)



Гол: Браунхилл 72.



"Хаддерсфилд": Хамер, Леве, Станкович, Йоргенсен, Дурм, Хогг, Бакуна (Притчард 45), Качунга, Панчеон, Диакаби (Мбенза 73), Депуатр (Мунье 45).



"Кристал Пэлас" — "Гримсби" — 1:0 (0:0)



Гол: Айю 86.



"Кристал Пэлас": Хеннесси, Уорд, Данн, Келли, Суаре (Куяте 36), Майер, Ридевалд (Айю 68), Шлюпп, Таунсенд, Заха, Серлот (Уикхэм 61).



"Ньюкасл" — "Блэкберн" — 1:1 (0:0)



Голы: Ритчи 84 (пен) — Дак 56.



"Ньюкасл": Вудман, Стерри, Лежен, Шер, Манкильо, Мерфи (Атсу 75), Лонгстафф (Перес 80), Хейден (Шелви 57), Кенеди, Ритчи, Хоселу.



"Норвич" — "Портсмут" — 0:1 (0:0)



Гол: Грин 90.