"Арсенал" разгромил "Блэкпул" в Кубке Англии
"Арсенал" уверенно преодолел 3-й раунд Кубка Англии, разобравшись на выезде с "Блэкпулом" — 0:3.
Представитель Лиги Один дрогнул уже на 11-й минуте, когда Джо Уиллок добил мяч головой в ворота после попадания Аарона Рэмси со штрафного в штангу. Незадолго до перерыва Уиллок удвоил преимущество своей команды, поспев на дальнюю штангу после неудачной попытки Эдди Нкетиа замкнуть прострел с фланга. Во втором тайме "Арсенал" доминировал над соперником, и в итоге Алекс Ивоби поставил точку в матче, сыграв на добивании.
Из результатов параллельных матчей можно выделить вылет "Хаддерсфилда" от рук "Бристоль Сити" и вырванную в концовке победу "Кристал Пэлас" над "Гримсби". А вот "Ньюкаслу" предстоит переигровка.
"Блэкпул" — "Арсенал" — 0:3 (0:2)
Голы: Уиллок 11, 37, Ивоби 82.
"Арсенал": Чех, Лихтштайнер, Дженкинсон, Папастатопулос, Колашинац (Мэдли 83), Эльнени, Рэмси, Мэйтланд-Найлс, Уиллок, Ивоби (Сака 86), Нкетиа (Ласкасетт 64).
"Бристоль Сити" — "Хаддерсфилд" — 1:0 (0:0)
Гол: Браунхилл 72.
"Хаддерсфилд": Хамер, Леве, Станкович, Йоргенсен, Дурм, Хогг, Бакуна (Притчард 45), Качунга, Панчеон, Диакаби (Мбенза 73), Депуатр (Мунье 45).
"Кристал Пэлас" — "Гримсби" — 1:0 (0:0)
Гол: Айю 86.
"Кристал Пэлас": Хеннесси, Уорд, Данн, Келли, Суаре (Куяте 36), Майер, Ридевалд (Айю 68), Шлюпп, Таунсенд, Заха, Серлот (Уикхэм 61).
"Ньюкасл" — "Блэкберн" — 1:1 (0:0)
Голы: Ритчи 84 (пен) — Дак 56.
"Ньюкасл": Вудман, Стерри, Лежен, Шер, Манкильо, Мерфи (Атсу 75), Лонгстафф (Перес 80), Хейден (Шелви 57), Кенеди, Ритчи, Хоселу.
"Норвич" — "Портсмут" — 0:1 (0:0)
Гол: Грин 90.
05.01.2019 22:25
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Последние комментарии:
Я так подумал наверняка местные дебилоиды в жизни адекватные нормальные пацаны,но как зайдут на фаплю так начинают цирк уродов со страпонами бутылками и прочей ебатней. Интересно почему они так себя ведут?
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Надо забирать бронзу молодежного чмяка
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Астер, братишка, ты повзрослел, от того эмоции те есть жи. Да и сам футбик уже не тот. За эмблему никто не играет, потому забей.
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Да уж, с такой Оттавой кубок хьюза Детройту не выиграть.
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Ох ох ох топарики
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Ловрен помогает «Ливерпулю» в матче против «Манчестер Сити»
https://www.youtube.com/watch?v=UCrzDAyo8Aw
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Одмен усыпи астера, эта псина заебала скулить.
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Выше псих. Здоровья ему и терпения его семье
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я с каждым годом почему для себя лично понимаю, что мой Челси умирает. Вот с каждым годом все хуже и хуже. Если раньше я смотрел матч Челси и там был свет, щас же я смотрю матча и там тьма, просто тьма. Я не знаю о каком футболе рассказывают в футбольных школах, чему там учат. Я знаю одно, я полюбил футбол за эмоции. Я его точно не полюбил из-за красоты игры, из-за количества пасов...Я его полюбил за страсть. И раньше мне эту страсть давал Челси.
Сейчас он ее не дает, все стало серо, просто тьма. Ни вижу ни у игроков, ни у кого никакой страсти, желания, просто тьма, похуизм, отчуждение.
Это мое мнение, я его не навязываю. Просто как вижу, как чувствую.
Я любил Челси за жесткость макелеле, эса, лэмпса, за их агрессию. За неуступчивость, самоотвагу, самопожертву терри, иваныча, карьвальо...за силу, невероятную мощь дидье...
Я полюбил Челси за рывки Джо Коула, забеги шон райта филипса. И со временем мой любимый Челси оставался моим, менялись лишь лица. Да кто-то заменял с лихвой, условный азар пизже коула...кто-то был близок, условный сеск.
Но я чувствую абсолютное отчуждения от этого Челси. Просто тьма, мрак. Везде, на каждом участке поля. Это просто мрак, в котором есть пару белых пятен.
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Того мир ЛФК должен всосать послезавтра волкам по закону жанра.
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Круто. Скажите, Арсенал играл резервом или основой? Если основой, то как они играли сидя на коленках? Спасибо за ответы
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7 игроков основы выпускает тренеришка в 3 раунде лооол
Не думая о предстоящем выезде к вхю. Не зря его поперли с прошлого клуба...мозгов никуя
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Короли Энфилда.
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короли кубка англии
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как обычно изи
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