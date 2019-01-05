"Арсенал" разгромил "Блэкпул" в Кубке Англии

Джо Уиллок "Арсенал" уверенно преодолел 3-й раунд Кубка Англии, разобравшись на выезде с "Блэкпулом" — 0:3.

Представитель Лиги Один дрогнул уже на 11-й минуте, когда Джо Уиллок добил мяч головой в ворота после попадания Аарона Рэмси со штрафного в штангу. Незадолго до перерыва Уиллок удвоил преимущество своей команды, поспев на дальнюю штангу после неудачной попытки Эдди Нкетиа замкнуть прострел с фланга. Во втором тайме "Арсенал" доминировал над соперником, и в итоге Алекс Ивоби поставил точку в матче, сыграв на добивании.

Из результатов параллельных матчей можно выделить вылет "Хаддерсфилда" от рук "Бристоль Сити" и вырванную в концовке победу "Кристал Пэлас" над "Гримсби". А вот "Ньюкаслу" предстоит переигровка.

"Блэкпул" — "Арсенал" — 0:3 (0:2)

Голы: Уиллок 11, 37, Ивоби 82.

"Арсенал": Чех, Лихтштайнер, Дженкинсон, Папастатопулос, Колашинац (Мэдли 83), Эльнени, Рэмси, Мэйтланд-Найлс, Уиллок, Ивоби (Сака 86), Нкетиа (Ласкасетт 64).

"Бристоль Сити" — "Хаддерсфилд" — 1:0 (0:0)

Гол: Браунхилл 72.

"Хаддерсфилд": Хамер, Леве, Станкович, Йоргенсен, Дурм, Хогг, Бакуна (Притчард 45), Качунга, Панчеон, Диакаби (Мбенза 73), Депуатр (Мунье 45).

"Кристал Пэлас" — "Гримсби" — 1:0 (0:0)

Гол: Айю 86.

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Уорд, Данн, Келли, Суаре (Куяте 36), Майер, Ридевалд (Айю 68), Шлюпп, Таунсенд, Заха, Серлот (Уикхэм 61).

"Ньюкасл" — "Блэкберн" — 1:1 (0:0)

Голы: Ритчи 84 (пен) — Дак 56.

"Ньюкасл": Вудман, Стерри, Лежен, Шер, Манкильо, Мерфи (Атсу 75), Лонгстафф (Перес 80), Хейден (Шелви 57), Кенеди, Ритчи, Хоселу.

"Норвич" — "Портсмут" — 0:1 (0:0)

Гол: Грин 90.


Метки Арсенал, Кубок Англии

Автор mihajlo   

Дата 05.01.2019 22:25

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Последние комментарии:




  1. jappstamm 05.01.2019 23:49 # jappstamm
    Я так подумал наверняка местные дебилоиды в жизни адекватные нормальные пацаны,но как зайдут на фаплю так начинают цирк уродов со страпонами бутылками и прочей ебатней. Интересно почему они так себя ведут?

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  2. melwood-lfc 05.01.2019 23:45 # melwood-lfc
    Надо забирать бронзу молодежного чмяка

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  3. slash-lfc 05.01.2019 23:37 # slash-lfc
    Астер, братишка, ты повзрослел, от того эмоции те есть жи. Да и сам футбик уже не тот. За эмблему никто не играет, потому забей.

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  4. ccchelsea 05.01.2019 23:27 # ccchelsea
    Да уж, с такой Оттавой кубок хьюза Детройту не выиграть.

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  5. chebrec 05.01.2019 23:16 # chebrec
    Ох ох ох топарики

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  6. reams 05.01.2019 23:12 # reams
    Ловрен помогает «Ливерпулю» в матче против «Манчестер Сити»
    https://www.youtube.com/watch?v=UCrzDAyo8Aw

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  7. ccchelsea 05.01.2019 23:01 # ccchelsea
    Одмен усыпи астера, эта псина заебала скулить.

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  8. pistolero-lfc 05.01.2019 22:56 # pistolero-lfc
    Выше псих. Здоровья ему и терпения его семье

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  9. thegodfather 05.01.2019 22:49 # thegodfather
    я с каждым годом почему для себя лично понимаю, что мой Челси умирает. Вот с каждым годом все хуже и хуже. Если раньше я смотрел матч Челси и там был свет, щас же я смотрю матча и там тьма, просто тьма. Я не знаю о каком футболе рассказывают в футбольных школах, чему там учат. Я знаю одно, я полюбил футбол за эмоции. Я его точно не полюбил из-за красоты игры, из-за количества пасов...Я его полюбил за страсть. И раньше мне эту страсть давал Челси.
    Сейчас он ее не дает, все стало серо, просто тьма. Ни вижу ни у игроков, ни у кого никакой страсти, желания, просто тьма, похуизм, отчуждение.

    Это мое мнение, я его не навязываю. Просто как вижу, как чувствую.
    Я любил Челси за жесткость макелеле, эса, лэмпса, за их агрессию. За неуступчивость, самоотвагу, самопожертву терри, иваныча, карьвальо...за силу, невероятную мощь дидье...
    Я полюбил Челси за рывки Джо Коула, забеги шон райта филипса. И со временем мой любимый Челси оставался моим, менялись лишь лица. Да кто-то заменял с лихвой, условный азар пизже коула...кто-то был близок, условный сеск.

    Но я чувствую абсолютное отчуждения от этого Челси. Просто тьма, мрак. Везде, на каждом участке поля. Это просто мрак, в котором есть пару белых пятен.

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  10. slash-lfc 05.01.2019 22:43 # slash-lfc
    Того мир ЛФК должен всосать послезавтра волкам по закону жанра.

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  11. pistolero-lfc 05.01.2019 22:41 # pistolero-lfc
    Круто. Скажите, Арсенал играл резервом или основой? Если основой, то как они играли сидя на коленках? Спасибо за ответы

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  12. melwood-lfc 05.01.2019 22:39 # melwood-lfc
    7 игроков основы выпускает тренеришка в 3 раунде лооол
    Не думая о предстоящем выезде к вхю. Не зря его поперли с прошлого клуба...мозгов никуя

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  13. ccchelsea 05.01.2019 22:38 # ccchelsea
    Короли Энфилда.

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  14. al-faarabi 05.01.2019 22:36 # al-faarabi
    короли кубка англии

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  15. reams 05.01.2019 22:31 # reams
    как обычно изи

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