Уорнок обвинил "Ливерпуль" в "позорном" поведении

Главный тренер "Кардиффа" Нил Уорнок назвал "позорным" поведение "Ливерпуля" в ситуации с защитником Натаниэлем Клайном.

Напомним, накануне Клайн был арендован до конца сезона "Борнмутом", а уже сегодня дебютировал за свой новый клуб. Такой поворот стал сюрпризом для Уорнока, который рассчитывал взять Натаниэля во временное пользование.



"Натаниэль Клайн и "Ливерпуль" меня расстроили. Узнать из телевизора, что он отправился в "Борнмут", хотя был обещан мне, — это, на мой взгляд, позор и недостаток класса".



"Я знаю этого игрока, и именно я устроил ему дебют в футболе. Я расстроен не только самим парнем, но и "Ливерпулем", а также тем, что они даже не позвонили мне. Я расстроен, потому что из-за этого ожидания упустил трех других игроков. Я недосчитался двух крайних защитников и нападающего, поэтому я вдвойне расстроен".



"Наверное, мне стоило бы тайком к нему обратиться, но мы все сделали правильно, а затем откуда-то возник "Борнмут". Полагаю, у них проснулся аппетит, когда они заплатили 19 миллионов фунтов за Соланке", — сообщил Уорнок talkSPORT.