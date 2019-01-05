Уорнок обвинил "Ливерпуль" в "позорном" поведении

Натаниэль Клайн Главный тренер "Кардиффа" Нил Уорнок назвал "позорным" поведение "Ливерпуля" в ситуации с защитником Натаниэлем Клайном.

Напомним, накануне Клайн был арендован до конца сезона "Борнмутом", а уже сегодня дебютировал за свой новый клуб. Такой поворот стал сюрпризом для Уорнока, который рассчитывал взять Натаниэля во временное пользование.

"Натаниэль Клайн и "Ливерпуль" меня расстроили. Узнать из телевизора, что он отправился в "Борнмут", хотя был обещан мне, — это, на мой взгляд, позор и недостаток класса".

"Я знаю этого игрока, и именно я устроил ему дебют в футболе. Я расстроен не только самим парнем, но и "Ливерпулем", а также тем, что они даже не позвонили мне. Я расстроен, потому что из-за этого ожидания упустил трех других игроков. Я недосчитался двух крайних защитников и нападающего, поэтому я вдвойне расстроен".

"Наверное, мне стоило бы тайком к нему обратиться, но мы все сделали правильно, а затем откуда-то возник "Борнмут". Полагаю, у них проснулся аппетит, когда они заплатили 19 миллионов фунтов за Соланке", — сообщил Уорнок talkSPORT.


Метки Борнмут, Кардифф, Клайн, Ливерпуль, Уорнок

Автор mihajlo   

Дата 05.01.2019 21:50

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  1. blackdreamer 05.01.2019 22:10 # blackdreamer
    морено ему нахуй заверните навсегда

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  2. jesus33 05.01.2019 22:09 # jesus33
    Портовые обрыганы никогда не держат своего слова, странно, что это стало сюрпризом для Уорнока.

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  3. trahalshik01 05.01.2019 22:03 # trahalshik01
    Портовые шлюхи с гнилым пантеоном легенд, состоящим из средней руки игроками, повел себя недостойно и не сдержал свое слово? Сюрприз.

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  4. chelsea-69 05.01.2019 22:00 # chelsea-69
    Просто привычка, обещать
    Игроков, трофеи...

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  5. vasechkaf 05.01.2019 21:58 # vasechkaf
    Скорее всего Соланке+аренда Клайна (возможно с последующим выкупом) =19 лямов - это всё одна сделка была.

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  6. johnny1905 05.01.2019 21:57 # johnny1905
    Клубишка с гнильцой, давно известный факт...

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  7. ccchelsea 05.01.2019 21:57 # ccchelsea
    Заебал он ныть. То ему не позвонили из-за Абрахама, то теперь из-за Клайна. Просто хуесос.

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  8. liverfun 05.01.2019 21:56 # liverfun
    если обещали, то нехорошо вышло

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  9. kos9k 05.01.2019 21:54 # kos9k
    дедок четко погорел))
    ну в шипе остудит свой пыл

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