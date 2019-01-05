Уорнок обвинил "Ливерпуль" в "позорном" поведении
Главный тренер "Кардиффа" Нил Уорнок назвал "позорным" поведение "Ливерпуля" в ситуации с защитником Натаниэлем Клайном.
Напомним, накануне Клайн был арендован до конца сезона "Борнмутом", а уже сегодня дебютировал за свой новый клуб. Такой поворот стал сюрпризом для Уорнока, который рассчитывал взять Натаниэля во временное пользование.
"Натаниэль Клайн и "Ливерпуль" меня расстроили. Узнать из телевизора, что он отправился в "Борнмут", хотя был обещан мне, — это, на мой взгляд, позор и недостаток класса".
"Я знаю этого игрока, и именно я устроил ему дебют в футболе. Я расстроен не только самим парнем, но и "Ливерпулем", а также тем, что они даже не позвонили мне. Я расстроен, потому что из-за этого ожидания упустил трех других игроков. Я недосчитался двух крайних защитников и нападающего, поэтому я вдвойне расстроен".
"Наверное, мне стоило бы тайком к нему обратиться, но мы все сделали правильно, а затем откуда-то возник "Борнмут". Полагаю, у них проснулся аппетит, когда они заплатили 19 миллионов фунтов за Соланке", — сообщил Уорнок talkSPORT.
05.01.2019 21:50
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Последние комментарии:
морено ему нахуй заверните навсегда
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Портовые обрыганы никогда не держат своего слова, странно, что это стало сюрпризом для Уорнока.
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Портовые шлюхи с гнилым пантеоном легенд, состоящим из средней руки игроками, повел себя недостойно и не сдержал свое слово? Сюрприз.
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Просто привычка, обещать
Игроков, трофеи...
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Скорее всего Соланке+аренда Клайна (возможно с последующим выкупом) =19 лямов - это всё одна сделка была.
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Клубишка с гнильцой, давно известный факт...
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Заебал он ныть. То ему не позвонили из-за Абрахама, то теперь из-за Клайна. Просто хуесос.
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если обещали, то нехорошо вышло
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дедок четко погорел))
ну в шипе остудит свой пыл
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