Санчес может вернуться к матчу с "Тоттенхэмом", несмотря на рецидив

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес получил повторную травму задней поверхности бедра, но может вернуться к матчу следующего уикенда против "Тоттенхэма".

В субботу против "Рединга" в Кубке Англии Санчес впервые с начала ноября появился в стартовом составе "красных дьяволов". Однако на 64-й минуте тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер был вынужден снять с игры 30-летнего чилийца.



Замена Алексиса была обусловлена рецидивом едва залеченной травмы, но Сульшер надеется на скорейшее выздоровление подопечного.



"Он почувствовал дискомфорт в задней поверхности беда. Он должен был сказать мне об этом минутой раньше, потому что я едва сделал две замены".



"Надеюсь, он будет в порядке к следующему уикенду. Думаю, он счастлив, что продержался 60 минут. Надеюсь, его повреждение не слишком серьезно".



"Он пропустил целый месяц, но сыграл 20 минут или около получаса против "Ньюкасла", а сегодня еще 60 минут. Ему важно вернуться в форму, потому что о его мастерстве все мы и так знаем. Думаю, он будет лучше в завершающей фазе, когда сыграет еще несколько матчей", — цитирует Сульшера Sky Sports.