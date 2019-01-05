Санчес может вернуться к матчу с "Тоттенхэмом", несмотря на рецидив
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес получил повторную травму задней поверхности бедра, но может вернуться к матчу следующего уикенда против "Тоттенхэма".
В субботу против "Рединга" в Кубке Англии Санчес впервые с начала ноября появился в стартовом составе "красных дьяволов". Однако на 64-й минуте тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер был вынужден снять с игры 30-летнего чилийца.
Замена Алексиса была обусловлена рецидивом едва залеченной травмы, но Сульшер надеется на скорейшее выздоровление подопечного.
"Он почувствовал дискомфорт в задней поверхности беда. Он должен был сказать мне об этом минутой раньше, потому что я едва сделал две замены".
"Надеюсь, он будет в порядке к следующему уикенду. Думаю, он счастлив, что продержался 60 минут. Надеюсь, его повреждение не слишком серьезно".
"Он пропустил целый месяц, но сыграл 20 минут или около получаса против "Ньюкасла", а сегодня еще 60 минут. Ему важно вернуться в форму, потому что о его мастерстве все мы и так знаем. Думаю, он будет лучше в завершающей фазе, когда сыграет еще несколько матчей", — цитирует Сульшера Sky Sports.
05.01.2019 21:00
Просмотров: 547
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
ничем не впечатлил
(ответить)
Играть всё равно будет Марсьяль.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий