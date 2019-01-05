Мората вывел "Челси" в 4-й раунд Кубка Англии

К числу участников 4-го раунда Кубка Англии присоединился действующий обладатель трофея "Челси", одолевший дома "Ноттингем Форест" благодаря дублю Альваро Мораты — 2:0.

Главным героем первого тайма матча на "Стэмфорд Бридж" стал голкипер гостей Люк Стил, который совершил несколько великолепных сейвов, в том числе после пенальти Сеска Фабрегаса, последний раз примерившего футболку клуба со "Стэмфорд Бридж".



Во втором тайме свое веское слово сказала связка Каллума Хадсон-Одои и Альваро Мораты. Английский юниор дважды подавал с правого фланга, а испанец замыкал его передачи ногой и головой.



Также 3-й раунд турнира преодолел "Эвертон", тогда как "Кардифф" вылетает, а "Саутгемптону" предстоит переигровка.



"Челси" — "Ноттингем Форест" — 2:0 (0:0)



Голы: Мората 49, 59.



"Челси": Кабальеро, Дзаппакоста, Кристенсен, Луис, Палмери, Фабрегас (Канте 85), Ампаду, Баркли, Лофтус-Чик (Азар 42), Мората (Аспиликуэта 75), Хадсон-Одои.



"Дерби" — "Саутгемптон" — 2:2 (0:1)



Голы: Марриотт 58, Лоуренс 61 — Редмонд 4, 48.



"Саутгемптон: Ганн, Соареш, Вестергор, Стивенс, Лонг, Остин (Джонсон 79), Эльюнусси (Барнс 71), Уорд-Проуз, Редмонд, Таргетт, Слаттери.



"Эвертон" — "Линкольн" — 2:1 (2:1)



Голы: Лукман 12, Бернард 14 — Боствик 28.



"Эвертон": Пикфорд, Кенни, Зума, Мина, Бэйнс, Гейе, Дэвис (Гомеш 45), Лукман, Сигурдссон (Ришарлисон 80), Бернард, Калверт-Левин (Тосун 45).



"Джилингем" — "Кардифф" — 1:0 (0:0)



Гол: Лист 81.



"Кардифф": Смитис, Пелтьер, Беннетт, Манга, Моррисон, Мендес-Лэйнг, Дамур (Хойлетт 90), Роллс, Харрис (Мерфи 54), Рид (Уорд 74), Патерсон.



"Аккрингтон" — "Ипсвич" — 1:0 (0:0)



Гол: Ки 76.



"Астон Вилла" — "Суонси" — 0:3 (0:1)



Голы: Бэйкер-Ричардсон 2, Дайер 47, Фултон 78.



"Болтон" — "Уолсолл" — 5:2 (0:1)



Голы: Дональдсон 58, Мадженнс 61, 80, 87, Гафри 63 (авт) — Кук 19, Биверс 68 (авт).



"Брентфорд" — "Оксфорд" — 1:0 (0:0)



Гол: Мопе 80 (пен).



"Флитвуд" — "Уимблдон" — 2:3 (0:1)



Голы: Мэдден 70, Эванс 72 (пен) — Барчем 16, Хартиган 55, Аппиа 90.



"Мидлсбро" — "Питерборо" — 5:0 (0:0)



Голы: Ассомбалонга 47, 70, Френд 50, Уинг 62, Флетчер 87.