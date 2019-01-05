Мората вывел "Челси" в 4-й раунд Кубка Англии
К числу участников 4-го раунда Кубка Англии присоединился действующий обладатель трофея "Челси", одолевший дома "Ноттингем Форест" благодаря дублю Альваро Мораты — 2:0.
Главным героем первого тайма матча на "Стэмфорд Бридж" стал голкипер гостей Люк Стил, который совершил несколько великолепных сейвов, в том числе после пенальти Сеска Фабрегаса, последний раз примерившего футболку клуба со "Стэмфорд Бридж".
Во втором тайме свое веское слово сказала связка Каллума Хадсон-Одои и Альваро Мораты. Английский юниор дважды подавал с правого фланга, а испанец замыкал его передачи ногой и головой.
Также 3-й раунд турнира преодолел "Эвертон", тогда как "Кардифф" вылетает, а "Саутгемптону" предстоит переигровка.
"Челси" — "Ноттингем Форест" — 2:0 (0:0)
Голы: Мората 49, 59.
"Челси": Кабальеро, Дзаппакоста, Кристенсен, Луис, Палмери, Фабрегас (Канте 85), Ампаду, Баркли, Лофтус-Чик (Азар 42), Мората (Аспиликуэта 75), Хадсон-Одои.
"Дерби" — "Саутгемптон" — 2:2 (0:1)
Голы: Марриотт 58, Лоуренс 61 — Редмонд 4, 48.
"Саутгемптон: Ганн, Соареш, Вестергор, Стивенс, Лонг, Остин (Джонсон 79), Эльюнусси (Барнс 71), Уорд-Проуз, Редмонд, Таргетт, Слаттери.
"Эвертон" — "Линкольн" — 2:1 (2:1)
Голы: Лукман 12, Бернард 14 — Боствик 28.
"Эвертон": Пикфорд, Кенни, Зума, Мина, Бэйнс, Гейе, Дэвис (Гомеш 45), Лукман, Сигурдссон (Ришарлисон 80), Бернард, Калверт-Левин (Тосун 45).
"Джилингем" — "Кардифф" — 1:0 (0:0)
Гол: Лист 81.
"Кардифф": Смитис, Пелтьер, Беннетт, Манга, Моррисон, Мендес-Лэйнг, Дамур (Хойлетт 90), Роллс, Харрис (Мерфи 54), Рид (Уорд 74), Патерсон.
"Аккрингтон" — "Ипсвич" — 1:0 (0:0)
Гол: Ки 76.
"Астон Вилла" — "Суонси" — 0:3 (0:1)
Голы: Бэйкер-Ричардсон 2, Дайер 47, Фултон 78.
"Болтон" — "Уолсолл" — 5:2 (0:1)
Голы: Дональдсон 58, Мадженнс 61, 80, 87, Гафри 63 (авт) — Кук 19, Биверс 68 (авт).
"Брентфорд" — "Оксфорд" — 1:0 (0:0)
Гол: Мопе 80 (пен).
"Флитвуд" — "Уимблдон" — 2:3 (0:1)
Голы: Мэдден 70, Эванс 72 (пен) — Барчем 16, Хартиган 55, Аппиа 90.
"Мидлсбро" — "Питерборо" — 5:0 (0:0)
Голы: Ассомбалонга 47, 70, Френд 50, Уинг 62, Флетчер 87.
05.01.2019 20:00
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Последние комментарии:
Нкетия аля Мората бл
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Давайте на чистоту! Есть ли на свете люди, которым вы бы позволили себя обоссать?
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Все так бежали к чморате будто он победный гол в финале ЛЧ забил. Насколько он жалок, наxyu его из команды.
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чарли адам уже рипнулся что ле ?
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Кейлор Навас:
Решил остаться в Реале и бороться за своё место в стартовом составе.
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Ханс Кристер Холунн о тактике русских в масс-старте: «Они тупые как пробка»
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Хадсон топово сыграл. Его продажа будет в одной ряду фейлов с Салахом и Де Брюйне.
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налдо, фабрегас и пепе в монако, учитывая что там щас молодняк лютый из ноунеймов, то Анри правильно делает
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норм портовая параша кукарекать стала после побед на днарями апловскими
кококо игра прям поменялась кококо рэш ваще зверь стал, чисто хадеру отгрузил
оторвались от лестера на 7 очков
браво
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С победой. В этом матче против равного себе соперника пенсы доминировали. Виктория заслуженная.
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Мората поссал на пенсов
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xG -это ваще из жопы)))
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Кстати, вы заметили как испарился дроч на Жоржиньо? Где все те, кто считал его чуть ли не умнейшим полузащитником Челси, дирижёром игры? Где все эти Палагины, Лукомские, которые считали его xG, ppG, USSR, EPL и прочие до xуя не нужные аббревиатуры, которые сейчас так ценятся (даунизм) в футболе? Чё то тишина, ребятки, тишина.
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Дед нешто совсем загнобил всяких дринкмочеров и чмозесов. Мог хотя бы на заменку кого-нибудь из них выпустить.
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Блять, я просто в ахуе с того как можно не реализовывать столько моментов. Ну играют же реально ахуенно, просто не забивают то, что должны.
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фабр
прощай
будем помнить
4 трофея с челси за 4 года, красиво.
Жаль, обидно, но таков футбол, такова жизнь.
Конечно микелем ты не был, но и до лэмпса не добрался. НО по факту один из лучших полузащей, которые играли в апл, статистически.
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Бората затащил а хетеры лижут страпон на ктором сидят портовые обрыганы
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оправдал свои бабки
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Где сучки которые пиздели про Морату? По одному
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Кто крутой? Сити крутой
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