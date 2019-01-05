Соланке не дебютирует за "Борнмут" до февраля

Нападающему Доминику Соланке придется подождать своего дебюта за "Борнмут" около месяца.

Не сыграв ни минуты за "Ливерпуль" в это сезоне, Соланке решился на смену клуба в зимнее трансферное окно. Всего неделю назад Доминик был в шаге от перехода в "Кристал Пэлас" на правах аренды, однако из-за неважной физической формы игрока "орлы" отказались от сделки.



А накануне Соланке все-таки покинул "Энфилд" — причем насовсем. "Вишенки" приобрели 21-летнего англичанина за 19 миллионов фунтов, однако в свой новый клуб Доминик прибыл с травмой.



"Я бы сказал, что Доминик пропустит большую часть января, потому что у него есть некоторые проблемы с задней поверхностью бедра. Вероятно, мы увидим его на поле уже в феврале, потому что он должен будет пройти все медицинские проверки".



"Он добавит немного другой динамики нашей передней линии. Он может цепляться за мяч, он одарен технически, у него хорошие физические данные, и в целом он лишен слабых мест", — цитирует главного тренера "Борнмута" Эдди Хау The Independent.