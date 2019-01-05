Тэмми Абрахэм близок к переходу в "Вулверхэмптон"

Нападающий "Астон Виллы" Тэмми Абрахэм, трансфером которого владеет "Челси", близок к переходу в "Вулверхэмптон" на правах аренды.

Отправившись к "вилланам" за практикой прошлым летом, Абрахэм превзошел все ожидания. 21-летний англичанин наколотил 16 голов в 20 матчах Чемпионшипа.



Своей блестящей игрой Тэмми заинтересовал некоторые клубы высшего дивизиона и в первую очередь — "Вулверхэмптон". Изначально "волки" хотели выкупить Абрахэма, однако "Челси" согласился только на вариант с арендой.



Таким образом, сообщает Sky Sports, "синие" воспользуются своей опцией по досрочному возвращению Абрахэма из аренды, чтобы затем немедленно одолжить Тэмми "волкам" до конца сезона. В настоящий момент сделка близка к согласованию.