"Юнайтед" вышел в 4-й раунд Кубка Англии, обыграв "Рединг"

"Манчестер Юнайтед" продлил свою 100-процентную серию при Оле Гуннаре Сульшере, обыграв "Рединг" в Кубке Англии со счетом 2:0.

В этом кубковом матче "красные дьяволы" выглядели не столь убедительно, как в четырех поединках Сульшера в Премьер-Лиге. Тем не менее, пенальти Хуана Маты в середине первого тайма и реализованный перед самым перерывом выход один на один Ромелу Лукаку обеспечили "Юнайтед" победу над предпоследней командой Чемпионшипа.



Из прочих ранних матчей субботы можно отметить неудачный дебют Натаниэля Клайна за "Борнмут" и удачный дебют Самира Насри за "Вест Хэм" — первые проиграли "Брайтону" (1:3), а вторые разобрались с "Бирмингемом" (2:0).



"Манчестер Юнайтед" — "Рединг" — 2:0 (2:0)



Голы: Мата 22 (пен), Лукаку 45.



"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Далот, Янг, Джонс, Дармиан, Фред (Феллайни 62), Перейра, Мактоминей, Мата (Чонг 62), Санчес (Рэшфорд 64), Лукаку.



"Борнмут" — "Брайтон" — 1:3 (0:2)



Голы: Пью 55 — Нокар 31, Биссума 34, Андоне 64.



"Борнмут": Боруц, Клайн, Стив Кук, Симпсон, Рико (Дэниэлс 78), Айб (Станислас 70), Тэйлор (Брукс 45), Сурман, Пью, Фрэйзер, Муссе.



"Брайтон": Стил, Салтор (Монтойя 86), Балогун, Даффи, Бонг, Стивенс, Биссума, Кайал, Нокар (Гекерес 90), Локадия (Марч 73), Андоне.



"Бернли" — "Барнсли" — 1:0 (0:0)



Гол: Вуд 90 (пен).



"Бернли": Поуп, Тарковски, Лонг, Гибсон, Уорд (Гудмундссон 59), Макнейл, Дефур (Корк 78), Хендрик, Тэйлор, Выдра, Вокс (Вуд 74).



"Вест Хэм" — "Бирмингем" — 2:0 (0:0)



Голы: Арнаутович 2, Кэрролл 90.



"Вест Хэм": Адриан, Антонио, Огбонна, Диоп, Масуаку, Райс, Обианг, Насри (Снодграсс 58), Диангана, Силва (Андерсон 79), Арнаутович (Кэрролл 20).



"Шеффилд Уэнсдей" — "Лутон" — 0:0 (0:0)



"Шрюсбери" — "Стоук" — 1:1 (1:0)



Голы: Нордберн 45 (пен) — Крауч 78.



"Вест Бромвич" — "Уиган" — 1:0 (1:0)



Гол: Сако 31.