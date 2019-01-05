"Юнайтед" вышел в 4-й раунд Кубка Англии, обыграв "Рединг"

Ромелу Лукаку "Манчестер Юнайтед" продлил свою 100-процентную серию при Оле Гуннаре Сульшере, обыграв "Рединг" в Кубке Англии со счетом 2:0.

В этом кубковом матче "красные дьяволы" выглядели не столь убедительно, как в четырех поединках Сульшера в Премьер-Лиге. Тем не менее, пенальти Хуана Маты в середине первого тайма и реализованный перед самым перерывом выход один на один Ромелу Лукаку обеспечили "Юнайтед" победу над предпоследней командой Чемпионшипа.

Из прочих ранних матчей субботы можно отметить неудачный дебют Натаниэля Клайна за "Борнмут" и удачный дебют Самира Насри за "Вест Хэм" — первые проиграли "Брайтону" (1:3), а вторые разобрались с "Бирмингемом" (2:0).

"Манчестер Юнайтед" — "Рединг" — 2:0 (2:0)

Голы: Мата 22 (пен), Лукаку 45.

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Далот, Янг, Джонс, Дармиан, Фред (Феллайни 62), Перейра, Мактоминей, Мата (Чонг 62), Санчес (Рэшфорд 64), Лукаку.

"Борнмут" — "Брайтон" — 1:3 (0:2)

Голы: Пью 55 — Нокар 31, Биссума 34, Андоне 64.

"Борнмут": Боруц, Клайн, Стив Кук, Симпсон, Рико (Дэниэлс 78), Айб (Станислас 70), Тэйлор (Брукс 45), Сурман, Пью, Фрэйзер, Муссе.

"Брайтон": Стил, Салтор (Монтойя 86), Балогун, Даффи, Бонг, Стивенс, Биссума, Кайал, Нокар (Гекерес 90), Локадия (Марч 73), Андоне.

"Бернли" — "Барнсли" — 1:0 (0:0)

Гол: Вуд 90 (пен).

"Бернли": Поуп, Тарковски, Лонг, Гибсон, Уорд (Гудмундссон 59), Макнейл, Дефур (Корк 78), Хендрик, Тэйлор, Выдра, Вокс (Вуд 74).

"Вест Хэм" — "Бирмингем" — 2:0 (0:0)

Голы: Арнаутович 2, Кэрролл 90.

"Вест Хэм": Адриан, Антонио, Огбонна, Диоп, Масуаку, Райс, Обианг, Насри (Снодграсс 58), Диангана, Силва (Андерсон 79), Арнаутович (Кэрролл 20).

"Шеффилд Уэнсдей" — "Лутон" — 0:0 (0:0)

"Шрюсбери" — "Стоук" — 1:1 (1:0)

Голы: Нордберн 45 (пен) — Крауч 78.

"Вест Бромвич" — "Уиган" — 1:0 (1:0)

Гол: Сако 31.


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Автор mihajlo   

Дата 05.01.2019 17:30

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Последние комментарии:




  1. bezviz 05.01.2019 17:40 # bezviz
    у Челси лавка посильнее будет основы арсиноля, ору, по именам игроки лучше многих из основы мю и лузерки))

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  2. rj1992 05.01.2019 17:36 # rj1992
    Отыграли как будто Моуриньо не уходил, та же вата, походу в футболе решают только игроки и их желание... Хочется верить что норг притрется и раскроет лучшие стороны МЮ

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  3. van-der-slav 05.01.2019 17:34 # van-der-slav
    скучновато как то. на стадионе все тоже вялые были. да сам Розанов с самого начала будто все еще новый год отмечает

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  4. ccchelsea 05.01.2019 17:34 # ccchelsea
    А чё по Сетанте уже не показывают КА?

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  5. dragonishka 05.01.2019 17:33 # dragonishka
    Фред даже против Рединга не тянет, отличное вложение денег.

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