"Челси" нацелен на Бареллу и Игуаина

"Челси" нацелился на полузащитника "Кальяри" Николо Бареллу и все еще сохраняет интерес к нападающему "Милана" Гонсало Игуаину.

Как известно, клуб со "Стэмфорд Бридж" находится на пороге расставания с Сеском Фабрегасом, которого не устраивает роль дублера Жоржиньо и который после субботнего матча Кубка Англии против "Ноттингем Форест" отправится в "Монако".



Главный тренер "синих" Маурицио Сарри дал ясно понять своему руководству, что не хочет обнажать важную позицию потерей Фабрегаса, поэтому на место уходящего испанца "Челси" подумывает купить 21-летнего Бареллу.



В данный момент "Кальяри" оценивает свою восходящую звезду в 45 миллионов фунтов. На Николо, которого по стилю игры сравнивают с экс-капитаном "Ливерпуля" Стивеном Джеррардом, также претендуют "Наполи" и "Интер".



Помимо полузащитника, Сарри также надеется обзавестись и нападающим в январе. "Челси" рассматривает целый ряд вариантов, включая Каллума Уилсона из "Борнмута" и Джейми Варди из "Лестера", но приоритетной целью Маурицио остается Игуаин.



Изначально "Челси" лишь собирался арендовать Гонсало, правами на которого владеет "Ювентус", но теперь "синие" задумываются о том, чтобы сразу купить 31-летнего аргентинца за 32 млн. фунтов.