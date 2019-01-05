"Челси" нацелен на Бареллу и Игуаина

Николо Барелла "Челси" нацелился на полузащитника "Кальяри" Николо Бареллу и все еще сохраняет интерес к нападающему "Милана" Гонсало Игуаину.

Как известно, клуб со "Стэмфорд Бридж" находится на пороге расставания с Сеском Фабрегасом, которого не устраивает роль дублера Жоржиньо и который после субботнего матча Кубка Англии против "Ноттингем Форест" отправится в "Монако".

Главный тренер "синих" Маурицио Сарри дал ясно понять своему руководству, что не хочет обнажать важную позицию потерей Фабрегаса, поэтому на место уходящего испанца "Челси" подумывает купить 21-летнего Бареллу.

В данный момент "Кальяри" оценивает свою восходящую звезду в 45 миллионов фунтов. На Николо, которого по стилю игры сравнивают с экс-капитаном "Ливерпуля" Стивеном Джеррардом, также претендуют "Наполи" и "Интер".

Помимо полузащитника, Сарри также надеется обзавестись и нападающим в январе. "Челси" рассматривает целый ряд вариантов, включая Каллума Уилсона из "Борнмута" и Джейми Варди из "Лестера", но приоритетной целью Маурицио остается Игуаин.

Изначально "Челси" лишь собирался арендовать Гонсало, правами на которого владеет "Ювентус", но теперь "синие" задумываются о том, чтобы сразу купить 31-летнего аргентинца за 32 млн. фунтов.


Метки Барелла, Игуаин, Кальяри, Милан, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.01.2019 17:00

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  1. blackdreamer 05.01.2019 17:38 # blackdreamer
    сейчас для челси гавно уровня середня чемпика италии это предел
    еврейское бабло на исходе
    дзапакоста уровень - тень

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  2. ccchelsea 05.01.2019 17:01 # ccchelsea
    Блять, Барелла просто ахуенен. Чисто сутулая собака, которая выгрызает все мячи в центре аля Найнголлан. Но блять, нужен ещё и вингер.

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