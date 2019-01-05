"Арсенал" договаривается о покупке Дениса Суареса

"Арсенал" вступил в переговоры с "Барселоной" о покупке полузащитника Дениса Суареса стоимостью более 20 миллионов фунтов.

Как сообщает The Guardian, главный тренер "канониров" Унаи Эмери является большим поклонником 24-летнего Суареса, с которым ему довелось поработать в "Севилье" в сезоне 2014/15.



Суарес, который с 2011 по 2013 год был игроком академии "Манчестер Сити", сыграл лишь 221 минуту за "Барселону" в этом сезоне — включая 17 в рамках Ла Лиги. Эта ситуация совершенно не устраивает Дениса, чей контракт истекает в июне 2020.



По информации авторитетного английского издания, "Арсенал" уже вовсю обсуждает трансфер Суареса, и Эмери оптимистично оценивает свои шансы воссоединиться в январе с соотечественником, который за два с половиной сезона на "Ноу Камп" сыграл 46 матчей в Ла Лиге, но так и не стал основным игроком.