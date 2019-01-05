Пеллегрини: "Насри снова станет прежним игроком"

Наставник "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини уверен, что полузащитник Самир Насри сможет вернуться на пик формы и "отомстит" судьбе за 18-месячную дисквалификацию.

Ранее на текущей неделе "молотобойцы" заключили с Насри контракт до лета. За несколько недель тренировок с первой командой Самир убедил Пеллегрини, что может пригодиться во второй половине сезона.



В 2014 году Насри помог "Манчестер Сити" под руководством Пеллегрини выиграть Премьер-Лигу, и чилийский тренер уверен, что 31-летний француз все еще может играть, как тогда.



"Он тренируется с нами уже месяц, он выглядит очень хорошо, он сбросил вес. Думаю, футбол похож на езду на велосипеде — однажды научившись в детстве, ты уже никогда не забудешь, как это делается".



"Самир очень техничный игрок, и я уверен, он будет играть таким же образом, как и прежде. Я очень верю в него".



"Я так предполагаю, потому что им движет чувство мести, он мотивирован, он упорно трудится, и он обладает большим мастерством. Я абсолютно уверен, что он станет игроком, который будет делать разницу", — цитирует Пеллегрини Sky Sports.



Добавим, что Насри был в числе запасных против "Брайтона" в среду, но так и не появился на поле. Дебютировать за свой новый клуб Самир сможет против "Бирмингема" в Кубке Англии в субботу.