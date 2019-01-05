Фернандиньо: "Ливерпуль" под давлением"

Фернандиньо Полузащитник "Манчестер Сити" Фернандиньо ожидает, что "Ливерпуль" вновь окажется под серьезным давлением из-за сократившегося до четырех очков преимущества во главе Премьер-Лиги.

В минувший четверг "Сити" нанес "красным" их первое поражение в это сезоне Премьер-Лиги, освежив интригу в чемпионской гонке. Теперь преимущество "Ливерпуля" уже не видится столь внушительным, и Фернандиньо надеется, что конкурент его команды дрогнет еще раз.

"Четыре очка разницы обещают, что остаток сезона будет интересным для обеих команд. Они по-прежнему лидеры, и им еще предстоит сыграть кучу матчей. Непросто оставаться на вершине в таких условиях, потому что давление так высоко. Ты должен выигрывать каждый матч, и посмотрим, как все сложится в конце".

"Что касается нас, то мы обязаны проявлять себя в каждом матче. В прошлом сезоне нам удалось набрать 100 очков — 50 на выезде и 50 дома — поэтому ты должен продолжать идти вперед, стараясь выиграть каждый свой матч".

"Эта ответственность лежит на каждом — играть в хороший футбол и стараться побеждать в каждом матче. Мы должны делать это в каждом матче, а не только в один день", — цитирует Фернандиньо Sky Sports.


Метки Ливерпуль, Манчестер Сити, Премьер-Лига, Фернандиньо

Автор mihajlo   

Дата 05.01.2019 14:00

Количество просмотров Просмотров: 397

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ghenn 05.01.2019 14:28 # ghenn
    Пошёл ты нахуй Ливерпуль!

    (ответить)

  2. liverfun 05.01.2019 14:16 # liverfun
    скорее сити под давлением, любая их ошибка станет роковой, а фернандиньо пусть кукарекает, так даже лучше

    (ответить)

  3. bes-ter 05.01.2019 14:03 # bes-ter
    Победили и хорошо. Время забыть и двигаться дальше. Впереди Арсенал и Челси!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: