Фернандиньо: "Ливерпуль" под давлением"

Полузащитник "Манчестер Сити" Фернандиньо ожидает, что "Ливерпуль" вновь окажется под серьезным давлением из-за сократившегося до четырех очков преимущества во главе Премьер-Лиги.

В минувший четверг "Сити" нанес "красным" их первое поражение в это сезоне Премьер-Лиги, освежив интригу в чемпионской гонке. Теперь преимущество "Ливерпуля" уже не видится столь внушительным, и Фернандиньо надеется, что конкурент его команды дрогнет еще раз.



"Четыре очка разницы обещают, что остаток сезона будет интересным для обеих команд. Они по-прежнему лидеры, и им еще предстоит сыграть кучу матчей. Непросто оставаться на вершине в таких условиях, потому что давление так высоко. Ты должен выигрывать каждый матч, и посмотрим, как все сложится в конце".



"Что касается нас, то мы обязаны проявлять себя в каждом матче. В прошлом сезоне нам удалось набрать 100 очков — 50 на выезде и 50 дома — поэтому ты должен продолжать идти вперед, стараясь выиграть каждый свой матч".



"Эта ответственность лежит на каждом — играть в хороший футбол и стараться побеждать в каждом матче. Мы должны делать это в каждом матче, а не только в один день", — цитирует Фернандиньо Sky Sports.