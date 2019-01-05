Сульшер рассказал, от чего зависит его будущее в "Юнайтед"

Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер рассказал, каким образом он надеется получить свою работу на постоянной основе.

Сульшер, приглашенный из "Мольде" до конца сезона после увольнения Жозе Моуриньо, уже дал ясно понять, что хотел бы стать постоянным рулевым "красных дьяволов", несмотря на то, что исполнительный директор клуба Эд Вудворд активно изучает альтернативные кандидатуры.



По мнению норвежца, определяющим для него станет футбол, в который "Юнайтед" будет играть в остатке сезона. Оле Гуннар считает, что это важнее всего — даже важнее трофеев.



"Что необходимо, чтобы я остался в клубе? Чтобы летом люди говорили о том, каким образом играет "Манчестер Юнайтед". Тот стиль, в котором мы играем прямо сейчас, напоминает нам о команде сэра Алекса. Он напоминает нам об успешных временах".



"Все должно начинаться с того, как ты играешь, потому что результаты нельзя контролировать. Ты можешь контролировать свое отношение к игре и свой стиль игры".



"Конечно, трофеи тоже важны. Было бы замечательно добраться до финала Кубка Англии или выиграть какой-нибудь трофей. Давайте посмотрим в мае, буду я успешен или нет", — цитирует Сульшера Evening Standard.