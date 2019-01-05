Кеньон возобновит переговоры о покупке "Ньюкасла"

Питер Кеньон Бывший исполнительный директор "Манчестер Юнайтед" и "Челси" Питер Кеньон возобновит переговоры о приобретении "Ньюкасла" у Майка Эшли.

Как известно, Эшли уже несколько месяцев пытается найти инвестора, который заплатит ему 300 миллионов фунтов за клуб с "Сент Джеймс Парк", однако пока никто на такую сумму не расщедрился — особенно в свете угрожающего "сорокам" вылета из Премьер-Лиги.

Одним из потенциальных покупателей, с которыми вел переговоры Эшли за последние месяцы, был возглавляемый Кеньоном консорциум инвесторов.

Как сообщает Sky Sports, недавно Питер написал Майку письмо, в котором подтвердил, что по-прежнему настроен приобрести у него "Ньюкасл" и сделать это как можно скорее.

Ожидается, что теперь стороны возобновят диалог. Шансы на то, что "сороки" сменят владельца до закрытия зимнего трансферного окна, сохраняются.


Метки Кеньон, Ньюкасл, Эшли

Автор mihajlo   

Дата 05.01.2019 12:00

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