Кеньон возобновит переговоры о покупке "Ньюкасла"
Бывший исполнительный директор "Манчестер Юнайтед" и "Челси" Питер Кеньон возобновит переговоры о приобретении "Ньюкасла" у Майка Эшли.
Как известно, Эшли уже несколько месяцев пытается найти инвестора, который заплатит ему 300 миллионов фунтов за клуб с "Сент Джеймс Парк", однако пока никто на такую сумму не расщедрился — особенно в свете угрожающего "сорокам" вылета из Премьер-Лиги.
Одним из потенциальных покупателей, с которыми вел переговоры Эшли за последние месяцы, был возглавляемый Кеньоном консорциум инвесторов.
Как сообщает Sky Sports, недавно Питер написал Майку письмо, в котором подтвердил, что по-прежнему настроен приобрести у него "Ньюкасл" и сделать это как можно скорее.
Ожидается, что теперь стороны возобновят диалог. Шансы на то, что "сороки" сменят владельца до закрытия зимнего трансферного окна, сохраняются.
05.01.2019 12:00
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