Кеньон возобновит переговоры о покупке "Ньюкасла"

Бывший исполнительный директор "Манчестер Юнайтед" и "Челси" Питер Кеньон возобновит переговоры о приобретении "Ньюкасла" у Майка Эшли.

Как известно, Эшли уже несколько месяцев пытается найти инвестора, который заплатит ему 300 миллионов фунтов за клуб с "Сент Джеймс Парк", однако пока никто на такую сумму не расщедрился — особенно в свете угрожающего "сорокам" вылета из Премьер-Лиги.



Одним из потенциальных покупателей, с которыми вел переговоры Эшли за последние месяцы, был возглавляемый Кеньоном консорциум инвесторов.



Как сообщает Sky Sports, недавно Питер написал Майку письмо, в котором подтвердил, что по-прежнему настроен приобрести у него "Ньюкасл" и сделать это как можно скорее.



Ожидается, что теперь стороны возобновят диалог. Шансы на то, что "сороки" сменят владельца до закрытия зимнего трансферного окна, сохраняются.