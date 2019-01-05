Фабрегас сыграет последний матч за "Челси"

Матч против "Ноттингем Форест" на "Стэмфорд Бридж" в рамках 3-го раунда Кубка Англии в субботу станет прощальным для полузащитника Сеска Фабрегаса за "Челси".

После прихода Маурицио Сарри на должность главного тренера "Челси" Фабрегас сыграл только шесть матчей в Премьер-Лиге, и роль дублера Жоржиньо совершенно не устраивает экс-полузащитника "Арсенала" и "Барселоны".



Контракт Фабрегаса с "Челси" истекает уже в конце сезона, однако Сеск не собирается ждать еще полгода. По информации Sky Sports, трансфер 31-летнего испанца в "Монако" практически согласован.



Ожидается, что в субботу Фабрегас последний раз выйдет в футболке "Челси" и попрощается с болельщиками клуба, вместе с которым он выиграл два титула Премьер-Лиги, Кубок Англии и Кубок Лиги.