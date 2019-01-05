Фабрегас сыграет последний матч за "Челси"
Матч против "Ноттингем Форест" на "Стэмфорд Бридж" в рамках 3-го раунда Кубка Англии в субботу станет прощальным для полузащитника Сеска Фабрегаса за "Челси".
После прихода Маурицио Сарри на должность главного тренера "Челси" Фабрегас сыграл только шесть матчей в Премьер-Лиге, и роль дублера Жоржиньо совершенно не устраивает экс-полузащитника "Арсенала" и "Барселоны".
Контракт Фабрегаса с "Челси" истекает уже в конце сезона, однако Сеск не собирается ждать еще полгода. По информации Sky Sports, трансфер 31-летнего испанца в "Монако" практически согласован.
Ожидается, что в субботу Фабрегас последний раз выйдет в футболке "Челси" и попрощается с болельщиками клуба, вместе с которым он выиграл два титула Премьер-Лиги, Кубок Англии и Кубок Лиги.
05.01.2019 10:10
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Последние комментарии:
че там, рентбои Уилсона подписали? неплохо
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Анри в арсигноле
Чемпион Англии (2): 2001/02, 2003/04
Обладатель Кубка Англии (3): 2001/02, 2002/03, 2004/05
Обладатель Суперкубка Англии (2): 2002, 2004
Легенда ниибаца памятник запилили
фабр в Челси
Чемпион Англии (2): 2014/15, 2016/17
Обладатель Кубка Англии: 2017/18
Обладатель Кубка Футбольной лиги: 2015
Очередной норм игрок
все что нужно знать об уровнях легенд Великого Челси и пидорской помойки
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Жалко, удачи Сеску и спасибо за трофеи.
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Сеск навешивает на Косту и гол
Так фапл и был подорван в 14-15 годах
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Дурацкая тема конечно, больше года контракт не продлевать. Сеск делает в центре то же самое, что и Джоржиньо, только с меньшей суетой и большим креативом.
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А так отличный футболист. Возраст берет свое.
А так норм он с Костой шороху навел в аплке ))))
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Наемник арсенала, легенда щелсе.
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единственный игрок, который феерил в команде Моуриньо!
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Лучший игрок в истории челси.
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шлюка, променял Арсенал на лгбт членси, вот ведь зашкварник.
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показательный пример на этой шлюхе, как сгубить карьеру одним неверным решением ))
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"Не понимает игру тактически" это значит футболист тупой
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Молодец хоть чтото выграл в Лондоне! Не то что в Арсенале....
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Видимо замену уже нашли. Гуд
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Клопп отпустил и Ингза и Соланке, неужели нападающего запилит в январе.
Старридж и Ориги летом покапока, от этих большая польза в остатке сезона не ожидается. Если мозг присутствует у руководства и Клоппа, то потратятся уже в январе на сильного напа, Вернера того же, и штурмуют чемпик. Если нет - то 50 на 50. Надеяться на форму троицы Мане - Салах - Фирмино и молиться, чтобы они не получили травмы. Так себе перспектива
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Давно пора. Кроме паса больше ничего нет. Очень физически слабый игрок, хватает на пол сезона.
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Лучшего игрока отпускают. Сарри еще не понял, что Жоржиньо пустышка.
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такого топаря отпускают, вот ди6илы....
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ну такое, с лавки бы пригодился.
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прощальный для праститутки
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