Фабрегас сыграет последний матч за "Челси"

Сеск Фабрегас Матч против "Ноттингем Форест" на "Стэмфорд Бридж" в рамках 3-го раунда Кубка Англии в субботу станет прощальным для полузащитника Сеска Фабрегаса за "Челси".

После прихода Маурицио Сарри на должность главного тренера "Челси" Фабрегас сыграл только шесть матчей в Премьер-Лиге, и роль дублера Жоржиньо совершенно не устраивает экс-полузащитника "Арсенала" и "Барселоны".

Контракт Фабрегаса с "Челси" истекает уже в конце сезона, однако Сеск не собирается ждать еще полгода. По информации Sky Sports, трансфер 31-летнего испанца в "Монако" практически согласован.

Ожидается, что в субботу Фабрегас последний раз выйдет в футболке "Челси" и попрощается с болельщиками клуба, вместе с которым он выиграл два титула Премьер-Лиги, Кубок Англии и Кубок Лиги.


Метки Монако, Фабрегас, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.01.2019 10:10

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Последние комментарии:




  1. reams 05.01.2019 11:37 # reams
    че там, рентбои Уилсона подписали? неплохо

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  2. meshuggah 05.01.2019 11:17 # meshuggah
    Анри в арсигноле
    Чемпион Англии (2): 2001/02, 2003/04
    Обладатель Кубка Англии (3): 2001/02, 2002/03, 2004/05
    Обладатель Суперкубка Англии (2): 2002, 2004

    Легенда ниибаца памятник запилили

    фабр в Челси
    Чемпион Англии (2): 2014/15, 2016/17
    Обладатель Кубка Англии: 2017/18
    Обладатель Кубка Футбольной лиги: 2015

    Очередной норм игрок

    все что нужно знать об уровнях легенд Великого Челси и пидорской помойки

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  3. ccchelsea 05.01.2019 11:02 # ccchelsea
    Жалко, удачи Сеску и спасибо за трофеи.

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  4. chebrec 05.01.2019 10:59 # chebrec
    Сеск навешивает на Косту и гол
    Так фапл и был подорван в 14-15 годах

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  5. sausage 05.01.2019 10:58 # sausage
    Дурацкая тема конечно, больше года контракт не продлевать. Сеск делает в центре то же самое, что и Джоржиньо, только с меньшей суетой и большим креативом.

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  6. mototroller 05.01.2019 10:58 # mototroller
    А так отличный футболист. Возраст берет свое.
    А так норм он с Костой шороху навел в аплке ))))

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  7. alcoholnarco 05.01.2019 10:56 # alcoholnarco
    Наемник арсенала, легенда щелсе.

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  8. pistolero-lfc 05.01.2019 10:55 # pistolero-lfc
    единственный игрок, который феерил в команде Моуриньо!

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  9. quavo 05.01.2019 10:51 # quavo
    Лучший игрок в истории челси.

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  10. mcfc-fantactic 05.01.2019 10:47 # mcfc-fantactic
    шлюка, променял Арсенал на лгбт членси, вот ведь зашкварник.

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  11. reams 05.01.2019 10:41 # reams
    показательный пример на этой шлюхе, как сгубить карьеру одним неверным решением ))

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  12. mototroller 05.01.2019 10:39 # mototroller
    "Не понимает игру тактически" это значит футболист тупой

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  13. chelsiukpro 05.01.2019 10:34 # chelsiukpro
    Молодец хоть чтото выграл в Лондоне! Не то что в Арсенале....

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  14. farot 05.01.2019 10:29 # farot
    Видимо замену уже нашли. Гуд

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  15. spartan 05.01.2019 10:28 # spartan
    Клопп отпустил и Ингза и Соланке, неужели нападающего запилит в январе.
    Старридж и Ориги летом покапока, от этих большая польза в остатке сезона не ожидается. Если мозг присутствует у руководства и Клоппа, то потратятся уже в январе на сильного напа, Вернера того же, и штурмуют чемпик. Если нет - то 50 на 50. Надеяться на форму троицы Мане - Салах - Фирмино и молиться, чтобы они не получили травмы. Так себе перспектива

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  16. desower 05.01.2019 10:26 # desower
    Давно пора. Кроме паса больше ничего нет. Очень физически слабый игрок, хватает на пол сезона.

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  17. brown-ale 05.01.2019 10:24 # brown-ale
    Лучшего игрока отпускают. Сарри еще не понял, что Жоржиньо пустышка.

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  18. bezviz 05.01.2019 10:20 # bezviz
    такого топаря отпускают, вот ди6илы....

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  19. alexomck 05.01.2019 10:19 # alexomck
    ну такое, с лавки бы пригодился.

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  20. blackdreamer 05.01.2019 10:16 # blackdreamer
    прощальный для праститутки

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