Почеттино не ожидает приобретений в январе

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино признался, что не ожидает от своего клуба приобретений в зимнее трансферное окно.

Перед стартом этого сезона "шпоры" стали первым клубом в истории Премьер-Лиги, не подписавшим ни одного новичка. Это не помешало подопечным Почеттино блестяще стартовать.



В данный момент "Тоттенхэм" все еще пытается поспевать за "Ливерпулем" и "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге, продолжает борьбу в Лиге Чемпионов и Кубке Лиги, а накануне вечером взял старт в Кубке Англии с победы 0:7 над "Транмиром". Однако Почеттино все равно не надеется на подкрепление посреди сезона.



"Это было бы сложно. Я не думаю, что мы подпишем кого-либо. Я так счастлив своим подбором игроков, но ты всегда можешь прибавить".



"Но некоторые игроки могут уйти от нас. Как я уже говорил, это зависит не только от нас. Это зависит от того, чего хочет сам игрок. Теперь трансферное окно открылось, и мы собираемся поговорить с теми, кто этого хочет", — цитирует Почеттино Sky Sports.