Дзола: "Челси" создает недостаточно моментов"

Ассистент главного тренера "Челси" Джанфранко Дзола считает возникшие у его команды проблемы возле чужих ворот частью процесса развития "синих" при Маурицио Сарри.

В последних матчах голы даются "Челси" с большим трудом. Альваро Мората и Оливье Жиру не проявляют себя в качестве бомбардиров, а для Эдена Азара позиция нападающего еще слишком нова, чтобы требовать от него стабильной игры и забитых мячей.



По мнению Дзолы, решить эту проблему можно, создавая больше моментов. Джанфранко уверен, что "синие" смогут прибавить в этом отношении.



"Я могу сказать вам, что в прошлом у "Барселоны", "Баварии" и "Манчестер Сити" тоже были проблемы на заключительных 20 метрах поля. У каждого возникают сложности при отсутствии свободного пространства в этой зоне".



"Это серьезная проблема для нас: мы создаем недостаточно моментов для того времени, сколько мы владеем мячом. Но это часть процесса, мы не являемся идеальной командой".



"Против "Саутгемптона" нам пришлось непросто. В наших ногах была усталость от пяти предыдущих матчей. Мы хотим уделить больше внимания недостаточному количеству создаваемых моментов", — цитирует Дзолу Goal.