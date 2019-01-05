Эмери не уверен насчет будущего Чеха в "Арсенале"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери не уверен насчет будущего голкипера Петра Чеха, чей контракт истекает в конце сезона.

Прошлым летом "канониры" потратили 22 миллиона фунтов на приглашение Бернда Лено из "Байера", однако новый сезон Эмери начал с Чехом в качестве первого номера.



Помочь Лено потеснить опытного конкурента из стартового состава помогла травма задней поверхности бедра, полученная Чехом против "Уотфорда" 29 сентября. С тех пор Петр сыграл лишь четыре матча во второстепенных турнирах.



Ожидается 36-летний Чех вернется в ворота "Арсенала" на матче 3-го раунда Кубка Англии против "Блэкпула" в субботу, однако делать какие-либо долгосрочные прогнозы насчет будущего ветерана Унаи не берется.



"Есть ли у Чеха будущее в "Арсенале"? Сейчас я не знаю, это зависит от клуба и от игрока".



"Он очень хорошо начал этот сезон, демонстрировал хорошее отношение к делу, хорошую самоотдачу и хорошо играл. Но затем он столкнулся с травмами и оказался на лавке".



"Я очень им доволен. Мы обсудим с ним будущее, но в данный момент времени я хочу, чтобы он сохранял прежнюю концентрацию на каждой тренировке и каждом матче", — цитирует Эмери Sky Sports.