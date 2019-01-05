Дзола — Морате: "Ты играешь за "Челси", а не за "Саутгемптон" или "Брайтон"

Ассистент главного тренера "Челси" Джанфранко Дзола напомнил нападающему Альваро Морате, что тот выступает не за середняка Премьер-Лиги и должен соответствовать ожиданиям публики.

Вернувшись в стартовый состав "синих" на матч против "Саутгемптона" в среду вечером, Мората не смог привести свою команду к победе — 0:0. Таким образом, Альваро продлил свою голевую засуху в Премьер-Лиге до двух месяцев.



По мнению Дзолы, в данный момент у Мораты есть проблемы с двумя вещами. Помощник Маурицио Сарри считает, что испанцу не хватает тактической грамотности и уверенности в себе, чтобы справиться с предъявляемыми ожиданиями.



"Технически Мората — и по этой причине мы инвестировали так много в него — является идеальным 9-м номером для нас. Маурицио всегда это говорил. Нет никаких сомнений, что технически он один из лучших на своей позиции".



"Думаю, он должен немного добавить в тактическом отношении, потому что в наши дни футбол так организован, что одного мастерства недостаточно — тебе нужна еще и тактическая грамотность".



"На мой взгляд, он должен улучшить это. Он работает над этим, и у него хороший настрой. Он и сам чувствует, что забивает недостаточно, и он чувствует ответственность за это. Однако он должен научиться не брать эти мысли с собой на поле, потому что это не делает твою игру лучше".



"Это лишь должно его мотивировать. Ты находишься в "Челси" — ты не играешь за "Саутгемптон" или "Брайтон", при всем уважении к этим клубам".



"Люди связывают большие ожидания с 9-м номером "Челси". Они ожидают от тебя кучу голов и хорошей игры. Это нормально, и он должен привыкнуть к этому".



"Если он отправится в другой большой клуб, там будет то же самое — тебе не удастся уйти от ответственности. Это часть твоей профессии, и для тебя же лучше научиться справляться с этим", — цитирует Дзолу Sky Sports.