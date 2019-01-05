"Тоттенхэм" вышел в 4-й раунд Кубка Англии, сокрушив "Транмир"

Серж Орье "Тоттенхэм" стартовал в Кубке Англии с убедительной победы над "Транмиром" из Лиги Два — 0:7.

Представитель Лиги Два не создал особых проблем "шпорам" в первом тайме, но показал себя крепким орешком и лишь слегка не выстоял до перерыва. Счет был открыт на 40-й минуте, когда Серж Орье нанес великолепный удар метров с 25.

Во втором тайме подопечные Маурисио Почеттино вдоволь поиздевались над соперником, который находится 74 строчками ниже их в таблице английских лиг, и в итоге одержали победу с неприличным по футбольным меркам счетом.

Таким образом, "Тоттенхэм" выходит в 4-й раунд Кубка Англии, продолжая борьбу на всех четырех фронтах в этом сезоне.

"Транмир" — "Тоттенхэм" — 0:7 (0:1)

Голы: Орье 40, 55, Льоренте 48, 71, 72, Сон 57, Кейн 82.

"Тоттенхэм": Гассанига, Орье, Фойт, Санчес (Эйома 79), Дэвис, Уолкер-Питерс, Скипп, Алли, Моура, Сон (Марш 65), Льоренте (Кейн 75).


Метки Кубок Англии, Тоттенхэм, Транмир

Автор mihajlo   

Дата 05.01.2019 00:35

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Последние комментарии:




  1. ccchelsea 05.01.2019 00:50 # ccchelsea
    https://twitter.com/Jimmyredknapp/status/1081280694482059265


    Топарик уже едет ебать ЛЕ.

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  2. slash-lfc 05.01.2019 00:46 # slash-lfc
    С победой. Иси выебли.

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  3. machete147703 05.01.2019 00:45 # machete147703
    Красавы! Вот так же скам накажите (унизьте) 13-го числа

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  4. brown-ale 05.01.2019 00:45 # brown-ale
    Не хватит силенок на всех четырех фронтах выступать. Вангую, что сольют АПЛ и ЛЧ, а в кубках вылетят в полуфинале.

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  5. xah 05.01.2019 00:43 # xah
    Linkin Park.

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  6. ry-l 05.01.2019 00:43 # ry-l
    Без Пакета шпоры по миру пойдут, конечно

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  7. ray-black 05.01.2019 00:42 # ray-black
    Немного неожиданно легко. Конечно класс разный даже учитывая что у нас только Сон и Алли из основы играли. Но на своем поле "малыши" как правило упираются рогом и с ними приходится повозиться. Но не в этом случае. Раздолбали легко и непринужденно дав поиграть даже Маршу с Айомой не говоря уже о Скиппе который смотрелся как заправский ветеран: второй матч в основе как никак).

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  8. ccchelsea 05.01.2019 00:38 # ccchelsea
    Было чувство, что играли Ливерпуль с Арсеналом, а не Тоттенхэм с Транмиром.

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