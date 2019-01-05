"Тоттенхэм" вышел в 4-й раунд Кубка Англии, сокрушив "Транмир"

"Тоттенхэм" стартовал в Кубке Англии с убедительной победы над "Транмиром" из Лиги Два — 0:7.

Представитель Лиги Два не создал особых проблем "шпорам" в первом тайме, но показал себя крепким орешком и лишь слегка не выстоял до перерыва. Счет был открыт на 40-й минуте, когда Серж Орье нанес великолепный удар метров с 25.



Во втором тайме подопечные Маурисио Почеттино вдоволь поиздевались над соперником, который находится 74 строчками ниже их в таблице английских лиг, и в итоге одержали победу с неприличным по футбольным меркам счетом.



Таким образом, "Тоттенхэм" выходит в 4-й раунд Кубка Англии, продолжая борьбу на всех четырех фронтах в этом сезоне.



"Транмир" — "Тоттенхэм" — 0:7 (0:1)



Голы: Орье 40, 55, Льоренте 48, 71, 72, Сон 57, Кейн 82.



"Тоттенхэм": Гассанига, Орье, Фойт, Санчес (Эйома 79), Дэвис, Уолкер-Питерс, Скипп, Алли, Моура, Сон (Марш 65), Льоренте (Кейн 75).