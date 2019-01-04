Пол Паркер: "Большие игроки не пойдут к Сульшеру в МЮ"

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Пол Паркер считает, что назначение Оле Гуннара Сульшера постоянным главным тренером "красных дьяволов" чревато снижением привлекательности клуба в глазах больших игроков.

Одержав четыре победы из четырех возможных в блестящем стиле, Сульшер громко заявил о своих претензиях насчет работы, которую он пока выполняет в качестве временщика.



Паркер признает, что Сульшеру действительно удалось преобразить команду и атмосферу в ней, однако Пол сомневается, что большие игроки из других клубов захотят работать с Оле Гуннаром.



"Оле — славный малый. Он пришел, вернул на лица людей улыбки, и каждый снова чувствует себя счастливым. Когда все счастливы, они наилучшим образом делают свои работу".



"Но я не думаю, что он годится для этой работы в долгосрочной перспективе. Как бы хорошо он себя ни проявил в этом сезоне, нужно думать о долгосроке".



"Взгляните на "Манчестер Юнайтед" — им нужно чуть больше, чем это. Кто-нибудь, кто сможет по-настоящему привлекать правильных игроков".



"Сможет ли Оле Гуннар привлекать правильных игроков топ-уровня в "Манчестер Юнайтед"? Я бы не сказал, что большие игроки сюда пойдут, учитывая его недостаточный опыт".



"Агенты не будут сюда стремиться. Ты все равно найдешь игроков, которые захотят играть за "Юнайтед", но ты не получишь игроков, на которых "Юнайтед" должен претендовать, потому что у тебя нет тренера такого калибра, который будет привлекателен для игроков и агентов", — сообщил Паркер talkSPORT.