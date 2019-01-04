"Хаддерсфилд" арендовал Панчеона у "Кристал Пэлас"

Полузащитник "Кристал Пэлас" Джейсон Панчеон отправился с "Хаддерсфилд", где проведет остаток сезона на правах аренды.

В этом сезоне 32-летний англичанин отметился только пятью появлениями на замену в Премьер-Лиге и тремя выходами в старте в Кубке Лиги за "орлов".



Теперь Панчеон, сыгравший почти 200 матчей в высшем дивизионе за карьеру, постарается поделиться своим опытом с терпящим бедствие "Хаддерсфилдом".



В данный момент "терьеры" занимают последнее место в Премьер-Лиге и не могут рассчитывать в полузащите на Аарона Муя, Данни Уильямса и Абдельхамида Сабири.



"Уверен, многие наши болельщики знают Джейсона благодаря его многолетним выступлениям в Премьер-Лиге. Важно, чтобы наши январские новички были способны немедленно помогать нашей команде, и я уверен, Джейсон именно такой. Он выступает в этом дивизионе уже почти десятилетие, и он знает, что нужно для достижения успеха", — сообщил главный тренер "терьеров" Дэвид Вагнер.