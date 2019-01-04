"Бэйцзин Гоань" обратился к "Тоттенхэму" насчет Дембеле

Китайский клуб "Бэйцзин Гоань" сделал запрос насчет доступности полузащитника "Тоттенхэма" Муссы Дембеле.

В середине декабря "Бэйцзин Гоань" освободил слот для еще одного иностранного игрока, отправив испанца Хонатана Сориано в "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии.



Таким образом, китайский клуб принялся искать себе новую звезду в Европе и заинтересовался опытным Дембеле, чей контракт со "шпорами" истекает в конце сезона.



Как сообщает Sky Sports, "Бэйцзин Гоань" уже установил контакт с "Тоттенхэмом" и выразил желание приобрести 31-летнего бельгийца в этом месяце. Теперь все зависит от того, договорятся ли два клуба.



Добавим, что этот сезон, как и предыдущие, омрачен для Муссы проблемами со здоровьем. Последний раз полузащитник выходил на футбольное поле еще 3 ноября.