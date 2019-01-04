"Бэйцзин Гоань" обратился к "Тоттенхэму" насчет Дембеле
Китайский клуб "Бэйцзин Гоань" сделал запрос насчет доступности полузащитника "Тоттенхэма" Муссы Дембеле.
В середине декабря "Бэйцзин Гоань" освободил слот для еще одного иностранного игрока, отправив испанца Хонатана Сориано в "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии.
Таким образом, китайский клуб принялся искать себе новую звезду в Европе и заинтересовался опытным Дембеле, чей контракт со "шпорами" истекает в конце сезона.
Как сообщает Sky Sports, "Бэйцзин Гоань" уже установил контакт с "Тоттенхэмом" и выразил желание приобрести 31-летнего бельгийца в этом месяце. Теперь все зависит от того, договорятся ли два клуба.
Добавим, что этот сезон, как и предыдущие, омрачен для Муссы проблемами со здоровьем. Последний раз полузащитник выходил на футбольное поле еще 3 ноября.
04.01.2019 22:00
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Ему всего то 31... Ох уж эти травмы, а мог бы еще года 2 отыграть на высоком уровне
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крутой был игрок, пора на пенсию
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