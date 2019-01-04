"Бэйцзин Гоань" обратился к "Тоттенхэму" насчет Дембеле

Мусса Дембеле Китайский клуб "Бэйцзин Гоань" сделал запрос насчет доступности полузащитника "Тоттенхэма" Муссы Дембеле.

В середине декабря "Бэйцзин Гоань" освободил слот для еще одного иностранного игрока, отправив испанца Хонатана Сориано в "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии.

Таким образом, китайский клуб принялся искать себе новую звезду в Европе и заинтересовался опытным Дембеле, чей контракт со "шпорами" истекает в конце сезона.

Как сообщает Sky Sports, "Бэйцзин Гоань" уже установил контакт с "Тоттенхэмом" и выразил желание приобрести 31-летнего бельгийца в этом месяце. Теперь все зависит от того, договорятся ли два клуба.

Добавим, что этот сезон, как и предыдущие, омрачен для Муссы проблемами со здоровьем. Последний раз полузащитник выходил на футбольное поле еще 3 ноября.


Метки Бэйцзин Гоань, Дембеле, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 04.01.2019 22:00

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Последние комментарии:




  1. zzspurs 04.01.2019 22:28 # zzspurs
    Ему всего то 31... Ох уж эти травмы, а мог бы еще года 2 отыграть на высоком уровне

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  2. mancunia-planet 04.01.2019 22:20 # mancunia-planet
    крутой был игрок, пора на пенсию

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