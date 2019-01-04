Каррагер считает, что "Сити" снова стал фаворитом в борьбе за титул

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что "Манчестер Сити" снова стал фаворитом чемпионской гонки Премьер-Лиги после победы 2:1 над "красными".

Нанеся "красным" их первое поражение в сезоне, "Сити" сократил свое отставание от вершины таблицы до четырех очков. По мнению Каррагера, теперь шансы "горожан" на титул выше, однако Джейми допускает, что соперник "Ливерпуля" еще отвлечется на Лигу Чемпионов.



"Мы с самого начала сезона говорили, что "Сити" — лучшая команда в лиге, поэтому сейчас, глядя на дистанцию в четыре очка, кажется, что шансы 50 на 50 или с небольшим перевесом в пользу "Сити".



"Я просто думаю, что "Сити" может отвлечься на Лигу Чемпионов. "Ливерпуль" волнует исключительно Премьер-Лига, тогда как Сити" — не только. Мы говорили, что Пеп Гвардиола приехал сюда доминировать, и я соглашусь с этим. Если он проведет здесь четыре или пять лет, независимо от выигранных им титулов, о нем будут судить по его успехам в Лиге Чемпионов из-за его достижений там с "Барселоной".



"Лига Чемпионов важна для "Сити", чтобы выйти на следующий уровень и стать одним из суперклубов, в послужном списке которых есть победа в Лиге Чемпионов".



"Поэтому сезон будет зависеть и от того, кто продвинется дальше в Лиге Чемпионов. "Сити" все еще участвует в Кубке Лиге и сыграет в Кубке Англии. Если "Ливерпуль" сосредоточится на Премьер-Лиге, это может стать их преимуществом", — сообщил Каррагер в эфире Sky Sports.