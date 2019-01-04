FA вынесла предупреждение Гвардиоле

Хосеп Гвардиола Главному тренеру "Манчестер Сити" Хосепу Гвардиоле было вынесено предупреждение после чересчур буйного поведения каталонца в матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля" накануне вечером.

Возмутившись решением рефери Энтони Тэйорла против своей команды во втором тайме, Гвардиола гневно бросил свой шарф не землю, а затем в агрессивной манере принялся высказывать свои претензии четвертому арбитру Мартину Аткинсону.

В сложившейся ситуации FA не стала проводить расследование и выдвигать обвинения, а просто предупредила 47-летнего Гвардиолу насчет необходимости вести себя подобающим образом.

Согласно правилам, четыре предупреждения такого рода влекут за собой дисквалификацию. Пока что это первое предупреждение для Гвардиолы за время работы с "Сити".


Метки Гвардиола, Ливерпуль, Манчестер Сити, Премьер-Лига, рефери

Автор mihajlo   

Дата 04.01.2019 20:55

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  1. vyrentz 04.01.2019 21:43 # vyrentz
    Жаль, Моура уже уволили, он бы шикарно разъебал бы ФА по этому поводу.

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