FA вынесла предупреждение Гвардиоле

Главному тренеру "Манчестер Сити" Хосепу Гвардиоле было вынесено предупреждение после чересчур буйного поведения каталонца в матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля" накануне вечером.

Возмутившись решением рефери Энтони Тэйорла против своей команды во втором тайме, Гвардиола гневно бросил свой шарф не землю, а затем в агрессивной манере принялся высказывать свои претензии четвертому арбитру Мартину Аткинсону.



В сложившейся ситуации FA не стала проводить расследование и выдвигать обвинения, а просто предупредила 47-летнего Гвардиолу насчет необходимости вести себя подобающим образом.



Согласно правилам, четыре предупреждения такого рода влекут за собой дисквалификацию. Пока что это первое предупреждение для Гвардиолы за время работы с "Сити".





"Pep is going absolutely crazy down here!"



Should Guardiola be reprimanded for his touchline antics?



Pep Guardiola has touchline tantrum in win over @LFC: https://t.co/2rxHQh3yDk pic.twitter.com/66DEFHaZFb