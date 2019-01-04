FA вынесла предупреждение Гвардиоле
Главному тренеру "Манчестер Сити" Хосепу Гвардиоле было вынесено предупреждение после чересчур буйного поведения каталонца в матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля" накануне вечером.
Возмутившись решением рефери Энтони Тэйорла против своей команды во втором тайме, Гвардиола гневно бросил свой шарф не землю, а затем в агрессивной манере принялся высказывать свои претензии четвертому арбитру Мартину Аткинсону.
В сложившейся ситуации FA не стала проводить расследование и выдвигать обвинения, а просто предупредила 47-летнего Гвардиолу насчет необходимости вести себя подобающим образом.
Согласно правилам, четыре предупреждения такого рода влекут за собой дисквалификацию. Пока что это первое предупреждение для Гвардиолы за время работы с "Сити".
"Pep is going absolutely crazy down here!"— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 4 января 2019 г.
Should Guardiola be reprimanded for his touchline antics?
Pep Guardiola has touchline tantrum in win over @LFC: https://t.co/2rxHQh3yDk pic.twitter.com/66DEFHaZFb
04.01.2019 20:55
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Жаль, Моура уже уволили, он бы шикарно разъебал бы ФА по этому поводу.
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