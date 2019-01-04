"Ливерпуль" принял предложение "Борнмута" в 19 миллионов фунтов по Соланке
Вслед за защитником Натаниэлем Клайном, из "Ливерпуля" в "Борнмут" направляется и нападающий Доминик Соланке. "Вишенки" согласовали стоимость 21-летнего англичанина в размере 19 миллионов фунтов.
В этом сезоне Соланке не провел ни минуты за первую команду "красных". Доминик так и не обрел на "Энфилде" того, ради чего в свое время покинул "Челси" — регулярной игровой практики.
Кроме того, игрок молодежной сборной Англии успел побывать в лазарете, и как раз из-за неважной физической формы от аренды Соланке на этой неделе отказался "Кристал Пэлас".
В сложившейся ситуации Доминик решил кардинально изменить свою карьеру. Как сообщает Liverpool Echo, "Борнмут" уже договорился с "Ливерпулем" о размере компенсации за Соланке.
У "вишенок" Соланке воссоединится с Натаниэлем Клайном, который будет выступать за команду Эдди Хау в остатке сезона на правах аренды из "Ливерпуля".
04.01.2019 19:00
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ожидание: покупка Соланке, продажа Уилсона в Челси
реальность: покупка Соланке, переход Дефо в Рейнджерс
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С кем теперь порт будет делать сосанке?
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Ливерпуль фарм клуб Борнмута
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а потом все удивляются почему пулишичи по 55 стоят
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Взять бесплатно у Челси и продать за 20 млн. Easy
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пока всякие немецкие и итальянские деньги за гроше находят будущих топов, англичане втридорога скупают хлам
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Надо было сразу идти в условный Борнмут. Парень то реально талантливый, мог уже давно на уровне АПЛ зажигать.
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зачем он им, неужто Челси на Уилсона зарится... так-то удачи канеш, на лавке ливерпульской в Левандовского не вырастешь.
ещё Орики отправить куда, парень скоро последние скиллы без практики растеряет.
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Ору.
19 лимонов
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