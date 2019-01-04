"Ливерпуль" принял предложение "Борнмута" в 19 миллионов фунтов по Соланке

Доминик Соланке Вслед за защитником Натаниэлем Клайном, из "Ливерпуля" в "Борнмут" направляется и нападающий Доминик Соланке. "Вишенки" согласовали стоимость 21-летнего англичанина в размере 19 миллионов фунтов.

В этом сезоне Соланке не провел ни минуты за первую команду "красных". Доминик так и не обрел на "Энфилде" того, ради чего в свое время покинул "Челси" — регулярной игровой практики.

Кроме того, игрок молодежной сборной Англии успел побывать в лазарете, и как раз из-за неважной физической формы от аренды Соланке на этой неделе отказался "Кристал Пэлас".

В сложившейся ситуации Доминик решил кардинально изменить свою карьеру. Как сообщает Liverpool Echo, "Борнмут" уже договорился с "Ливерпулем" о размере компенсации за Соланке.

У "вишенок" Соланке воссоединится с Натаниэлем Клайном, который будет выступать за команду Эдди Хау в остатке сезона на правах аренды из "Ливерпуля".


Метки Борнмут, Ливерпуль, Соланке

Автор mihajlo   

Дата 04.01.2019 19:00

Количество просмотров Просмотров: 1482

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Последние комментарии:




  1. pistolero-lfc 04.01.2019 20:00 # pistolero-lfc
    ожидание: покупка Соланке, продажа Уилсона в Челси
    реальность: покупка Соланке, переход Дефо в Рейнджерс

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  2. coon4 04.01.2019 19:58 # coon4
    С кем теперь порт будет делать сосанке?

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  3. abrec 04.01.2019 19:27 # abrec
    Ливерпуль фарм клуб Борнмута

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  4. farot 04.01.2019 19:22 # farot
    а потом все удивляются почему пулишичи по 55 стоят

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  5. firmino9 04.01.2019 19:19 # firmino9
    Взять бесплатно у Челси и продать за 20 млн. Easy

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  6. wolfsmensch 04.01.2019 19:19 # wolfsmensch
    пока всякие немецкие и итальянские деньги за гроше находят будущих топов, англичане втридорога скупают хлам

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  7. ccchelsea 04.01.2019 19:08 # ccchelsea
    Надо было сразу идти в условный Борнмут. Парень то реально талантливый, мог уже давно на уровне АПЛ зажигать.

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  8. alexomck 04.01.2019 19:06 # alexomck
    зачем он им, неужто Челси на Уилсона зарится... так-то удачи канеш, на лавке ливерпульской в Левандовского не вырастешь.
    ещё Орики отправить куда, парень скоро последние скиллы без практики растеряет.

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  9. mikkiynwa 04.01.2019 19:05 # mikkiynwa
    Ору.
    19 лимонов

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