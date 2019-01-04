"Ливерпуль" принял предложение "Борнмута" в 19 миллионов фунтов по Соланке

Вслед за защитником Натаниэлем Клайном, из "Ливерпуля" в "Борнмут" направляется и нападающий Доминик Соланке. "Вишенки" согласовали стоимость 21-летнего англичанина в размере 19 миллионов фунтов.

В этом сезоне Соланке не провел ни минуты за первую команду "красных". Доминик так и не обрел на "Энфилде" того, ради чего в свое время покинул "Челси" — регулярной игровой практики.



Кроме того, игрок молодежной сборной Англии успел побывать в лазарете, и как раз из-за неважной физической формы от аренды Соланке на этой неделе отказался "Кристал Пэлас".



В сложившейся ситуации Доминик решил кардинально изменить свою карьеру. Как сообщает Liverpool Echo, "Борнмут" уже договорился с "Ливерпулем" о размере компенсации за Соланке.



У "вишенок" Соланке воссоединится с Натаниэлем Клайном, который будет выступать за команду Эдди Хау в остатке сезона на правах аренды из "Ливерпуля".