Кэрролл и Арнаутович не покинут "Вест Хэм" в январе

Наставник "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини опроверг слухи о том, что нападающие Энди Кэрролл и Марко Арнаутович могут покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

Невезучий Кэрролл, который последние сезоны практически не покидает лазарет, лишь в прошлом месяце вернулся в строй после очередной травмы.



Казалось бы, "молотобойцы" могут использовать это, чтобы продать Энди, чей контракт истекает в конце сезона, однако Пеллегрини планирует сохранить игрока, в воскресенье отмечающего свое 30-летие, минимум до конца сезона.



Не покинет "Вест Хэм" в январе и 29-летний Арнаутович, забивший семь голов в этом сезоне Премьер-Лиги, несмотря на слухи об интересе к Марко со стороны "Челси".



"Энди останется с нами, он важный игрок для нас. Он едва вернулся после травмы, из-за которой пропустил очень, очень много времени, однако получаемые им игровые минуты помогут ему снова стать игроком, которым все мы его знаем".



"Я уверен, что и Марко Арнаутович останется здесь с нами. У хороших игроков всегда есть предложения, но они не связаны со слухами", — цитирует Пеллегрини Sky Sports.