Дзола: "Челси" хочет сохранить Хадсон-Одои"
Джанфранко Дзола, ассистент главного тренера "Челси", заявил, что его клуб хочет сохранить нападающего Каллума Хадсон-Одои на "Стэмфорд Бридж".
За последнюю неделю "Бавария" сделала уже три предложения о покупке 18-летнего Хадсон Одои, причем последнее составило 30 миллионов фунтов, включая ряд бонусов и право на долю с последующей перепродажи Каллума.
По слухам, "Челси" оценивает своего воспитанника, сыгравшего считанное количество матчей за первую команду и имеющего всего 18 месяцев по действующему контракту, в 40 млн. фунтов, однако столь высокая цена обусловлена вовсе не жадностью, а желанием "синих" сохранить талантливого игрока.
"Ему просто важно быть терпеливым. Убежден, его ждет блестящее будущее с нами, но прямо сейчас он должен понять, что ему важно становиться лучше и лучше за счет ежедневной работы на тренировках".
"Знаю, "Бавария" очень в нем заинтересована, но мы тоже заинтересованы в нем. Для 18-летнего он обладает большим потенциалом".
"Знаю, он играет, наверное, не так много, как хотел бы, но это исключительно из-за мастерства игроков, которые опережают его. Я уже сказал ему: не нужно думать, что ты тратишь время впустую. Это время, за которое ты можешь стать лучше".
"Ты должен понять, что твое развитие еще не окончено. Он в том возрасте, когда очень важен хороший настрой. Ему не так важно сразу начать играть, сыграть 20 матчей подряд, как важно развиваться", — цитирует Дзолу Sky Sports.
04.01.2019 17:00
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