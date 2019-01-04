"Борнмут" согласовал аренду Натаниэля Клайна

"Борнмут" согласовал аренду правого защитника "Ливерпуля" Натаниэля Клайна до конца сезона.

После своего перехода из "Саутгемптона" за 12.5 миллионов фунтов в 2015 году Клайн сыграл 102 матча за "Ливерпуль" — но лишь девять за прошлый и этот сезоны.



Клайн оказался обделен игровыми минутами как из-за собственных проблем со здоровьем, так и из-за стремительного прогресса конкурентов по позиции Трента Александер-Арнольда и Джо Гомеса.



До недавних пор претендентом номер один на 27-летнего англичанина считался "Кардифф", чей главный тренер Нил Уорнок успел поработать с Клайном в "Кардиффе".



Однако Натаниэль решил отправиться за практикой в другой клуб. Как сообщает BBC, остаток сезона Клайн проведет в "Борнмуте", где будет подменять травмированных Саймона Фрэнсиса и Адама Смита.