"Борнмут" согласовал аренду Натаниэля Клайна

Натаниэль Клайн "Борнмут" согласовал аренду правого защитника "Ливерпуля" Натаниэля Клайна до конца сезона.

После своего перехода из "Саутгемптона" за 12.5 миллионов фунтов в 2015 году Клайн сыграл 102 матча за "Ливерпуль" — но лишь девять за прошлый и этот сезоны.

Клайн оказался обделен игровыми минутами как из-за собственных проблем со здоровьем, так и из-за стремительного прогресса конкурентов по позиции Трента Александер-Арнольда и Джо Гомеса.

До недавних пор претендентом номер один на 27-летнего англичанина считался "Кардифф", чей главный тренер Нил Уорнок успел поработать с Клайном в "Кардиффе".

Однако Натаниэль решил отправиться за практикой в другой клуб. Как сообщает BBC, остаток сезона Клайн проведет в "Борнмуте", где будет подменять травмированных Саймона Фрэнсиса и Адама Смита.


Метки аренда, Борнмут, Клайн, Ливерпуль, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 04.01.2019 16:30

Количество просмотров Просмотров: 431

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. liverfun 04.01.2019 17:03 # liverfun
    отличный вариант, еще б соланке тоже в аренду пристроить желательно в хаддерсфилд

    (ответить)

  2. alexomck 04.01.2019 16:46 # alexomck
    и этот сыграл бы лучше Арнольда, но Клопп.

    (ответить)

  3. xin 04.01.2019 16:35 # xin
    его продавать надо, а не по арендам.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: