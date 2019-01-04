Сульшер: "Юнайтед" может выиграть каждый свой матч"

Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер верит, что его команда способна выиграть каждый свой матч в остатке сезона.



Подхватив команду из рук уволенного Жозе Моуриньо, Сульшер выиграл все четыре своих первых матча в Премьер-Лиге. В этих матчах "красные дьяволы" показали настолько воодушевляющий футбол, что теперь Оле Гуннар ожидает только побед.



"Когда приходишь в такого рода клуб, ты ожидаешь, что будешь выигрывать матчи. А когда ты выиграл четыре, ты ожидаешь выиграть и следующий. Я смотрю на наши предстоящие матчи и не вижу такие, которые мы не можем выиграть. Думаю, мы можем выиграть абсолютно каждый свой матч", — цитирует Сульшера BBC.



Впереди у "Юнайтед" домашний матч против "Рединга" в Кубке Англии, и на этот турнир у 45-летнего норвежца тоже самые серьезные планы.



"Наш клуб привык выигрывать трофеи, а финал Кубка Англии — это великолепная вещь. Я сам играл в нем в 1999 году на "Уэмбли", а также видел много финалов Кубка Англии как ребенок. Поэтому выйти самому из раздевалки на поле и сыграть финал было великолепно".



"На это мы и рассчитываем — в каком бы соревновании ты ни участвовал, ты хочешь и ожидаешь выиграть его. Именно такие ожидания и должны быть у клуба вроде нашего, учитывая имеющихся игроков", — цитирует Сульшера The Telegraph.