Сульшер: "Юнайтед" может выиграть каждый свой матч"

Оле Гуннар Сульшер Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер верит, что его команда способна выиграть каждый свой матч в остатке сезона.

Подхватив команду из рук уволенного Жозе Моуриньо, Сульшер выиграл все четыре своих первых матча в Премьер-Лиге. В этих матчах "красные дьяволы" показали настолько воодушевляющий футбол, что теперь Оле Гуннар ожидает только побед.

"Когда приходишь в такого рода клуб, ты ожидаешь, что будешь выигрывать матчи. А когда ты выиграл четыре, ты ожидаешь выиграть и следующий. Я смотрю на наши предстоящие матчи и не вижу такие, которые мы не можем выиграть. Думаю, мы можем выиграть абсолютно каждый свой матч", — цитирует Сульшера BBC.

Впереди у "Юнайтед" домашний матч против "Рединга" в Кубке Англии, и на этот турнир у 45-летнего норвежца тоже самые серьезные планы.

"Наш клуб привык выигрывать трофеи, а финал Кубка Англии — это великолепная вещь. Я сам играл в нем в 1999 году на "Уэмбли", а также видел много финалов Кубка Англии как ребенок. Поэтому выйти самому из раздевалки на поле и сыграть финал было великолепно".

"На это мы и рассчитываем — в каком бы соревновании ты ни участвовал, ты хочешь и ожидаешь выиграть его. Именно такие ожидания и должны быть у клуба вроде нашего, учитывая имеющихся игроков", — цитирует Сульшера The Telegraph.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 04.01.2019 15:00

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  1. frisby 04.01.2019 15:18 # frisby
    оля лукое просто гений..не сыграл ни одного матча с командами из топ5 а уже кукарекает как Ловрен..ща петухи проведут мухомором по губам что тохда этот сморщенный викинг запоёт?

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  2. chelsealondon 04.01.2019 15:10 # chelsealondon
    Обычно после таких слов жестко обсираются...

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  3. mancunia-planet 04.01.2019 15:08 # mancunia-planet
    каждый матч, каждый турнир.

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  4. gameboy 04.01.2019 15:01 # gameboy
    Земля те пухом, далбаеб. Позорище а не тренер. Помойка а не клуб.

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