Семь вещей, что мы узнали в 21-м туре
Первый тур нового календарного года был отмечен первым в сезоне поражением "Ливерпуля", благодаря чему интрига в чемпионской гонке Премьер-Лиги вспыхнула с новой силой. Однако внимания заслуживают и некоторые другие события.
Для "Лестера" праздники удались
Как раз перед Рождеством менеджера "Лестера" Клода Пюэля снова записали в главные претенденты на увольнение. Неоправданная ротация состава и разочаровывающие домашние матчи, где команда пытается вести игру — эти претензии можно было отнести к числу основных среди болельщиков.
Тем не менее, праздничный период позиции Пюэля укрепил и позволил "Лестеру" подняться на седьмую строчку — место "лучшего среди остальных". "Лисы" обыграли в гостях "Челси", взяли дома верх над "Манчестер Сити", а в новогодний день заработали три очка на поле "Эвертона". Праздники для "Лестера" удались, но в то же время посреди этих успехов случилось домашнее поражение от "Кардиффа", которое подчеркивает главный тезис. "Лестер", несмотря на желание Пюэля перестроить команду, по-прежнему наиболее эффективен в игре вторым номером, а новые домашние неудачи в матчах с соперниками вроде "Кардиффа" обязательно последуют. А с ними — наверняка, и новые поводы для недовольства тренером.
"Кристал Пэлас" уходит от потенциальных проблем
Команда Роя Ходжсона со старта сезона сталкивается с одной и той же трудностью. При неплохой (в целом) игре "орлы" забивают слишком мало — отсутствие забивного форварда и реализация моментов атакующими игроками лишили "Пэлас" немалого количество очков по ходу кампании.
Это проблемы снова были актуальными в домашних играх с "Кардиффом" и "Челси", но вдали от "Селхерст Парк" подопечные Ходжсона начинают проявлять себя здорово. Эффектную победу над "Манчестер Сити" превзойти по сути сложно, но в среду "орлы" также порадовали выездным успехом в игре с "Вулверхэмптоном". Ходжсон порадоваться должен не только настойчивости (оба мяча команда забила в концовке), но и очень классному голу Джордана Айю. Тренеру снова-таки не хватает забитых мячей от номинальных нападающих команды.
Арнаутович напоминает о себе
Талисман "Вест Хэма" прошлого сезона, казалось, потерял свою значимость для команды в последнюю пару месяцев. Основная причина этого — травма, отправившая Марка Арнаутовича в лазарет. Но в то же время его отсутствие не ощущалось так сильно из-за появления в "Вест Хэме" другой атакующей звезды, Фелипе Андерсона.
Для Арнаутовича такие вещи имеют значение, и австриец гордо вернулся на первый план в домашней игре с "Брайтоном". "Вест Хэму" пришлось отыгрываться дома после двух мячей соперника, и этого могло не произойти без дубля Арнаутовича, в итоге заработавшего своей команде ничью. Во второй части сезона будет интересно посмотреть за тем, кто — Арнаутович или Андерсон — возьмет на себя роль главной атакующей звезды команды.
"Бернли" одержал ключевую победу
В случае с командой Шона Дайча постоянно хочется заявить о ее выздоровлении, и на этот раз она дала неплохой повод. После домашнего унижения в игре с "Эвертоном" "бордовые" реабилитировались двумя подряд победами — такое с ними в нынешнем чемпионате случилось впервые.
Три очка на поле "Хаддерсфилда" имели огромное значение, учитывая, что "Бернли" играл с прямым конкурентом. Подробности делают результата слаще: подопечные Дайча взяли верх, пропустив первыми. Удаление в составе соперника (Шиндлер) им помогло, но оно было справедливым, а Крис Вуд и Эшли Барнс показали такое нужное команде хладнокровие у чужих ворот. "Бернли" благодаря еще одной победе покинул зону вылета, а вот у "Хаддерсфилда" просвета не видно — спасительной 17-й строчке "терьеры" уступают уже восемь очков.
У "Челси" снова проблемы дома
Оптимизма стартовых месяцев по поводу игры "Челси" ненадолго возродился после домашней победы над "Манчестер Сити", но скоро снова иссяк: никто сейчас не гарантирует команде Маурицио Сарри место в первой четверке по итогам сезона. У "Челси" возникают очевидные проблемы в играх на своем поле, когда соперники с радостью закрываются и заставляют лондонцев владеть мячом ради самого факта владения.
В предыдущей игре на "Стэмфорд Бридж" "синие" уступили 0:1 "Лестеру", а в этом туре — сыграли нулевую ничью с "Саутгемптоном". Отнимать заслуг соперников "Челси" не стоит, но есть тенденция и в игре самих лондонцев, которые сейчас очень зависимы от индивидуальной магии Эдена Азара. Команда в последние недели только раз забила два мяча: оба из них были на счету Азара и случились в игре с "Уотфордом" после более вертикальных и быстрых переходов из обороны в атаку. Во владении у "синих" сейчас проблемы, и они больше других грандов мучаются с закрывающимися соперниками.
"Борнмут" и "Уотфорд" выдали триллер
В домашней игре с "Борнмутом" "Уотфорд" потерпел свое самое унизительное поражение в сезоне, пропустив четыре безответных мяча. "Шершни" долгое время играли в меньшинстве, но это было слабым оправданием, учитывая, что их соперник по той игре вполне забивать даже не четыре, а семь-восемь голов.
Похоже, что та рана сказалась на настрое "Уотфорда" в игре на "Дин Корт". На этот раз подопечные Хави Грасии начали с двух быстрых мячей — и особенно мотивирован был капитан Трой Дини, оформивший редкий для себя дубль. "Уотфорд" настраивался на реванш, но "Борнмут" после серии неудач проявил характер. Помогло возвращение в основу Райана Фрэйзера, который и отдал ассист на Каллума Уилсона, и забил сам. Гол Фрэйзера был ответом уже на третий мяч соперника — и к перерыву каждая из команд забила по три мяча.
Продолжения во втором тайме не последовало, но этот первый тайм сделал раннюю (и очень мощную) заявку на статус самого зрелищного в 2019 году.
"Манчестер Сити" нанес первое поражение "Ливерпулю"
Прошлой зимой "Ливерпуль" стал первой в чемпионате командой, которая смогла обыграть "Сити" и лишить "горожан" надежд на беспроигрышное чемпионство. На этот раз случилась обратная история, но в нынешней ситуации "Ливерпуль" еще очень далек от того, чтобы гарантировать себе титул как таковой. Так что смотреть на этот результат правильнее со стороны турнирного положения: "Сити" сократил отставание от "Ливерпуля" до четырех очков.
Команда Пепа Гвадиолы подтвердила, что игровые проблемы (очевидные в последних матчах) отходят на второй план, когда наступает поворотный момент. "Сити" не показал свою лучшую игру. Местами хозяевам даже везло, но продемонстрированный характер — вот то, что больше всего порадовало их собственного менеджера. "Горожане" вполне могли забыть о чемпионстве, выиграй "Ливерпуль" этот матч, но они нанесли команде Юргена Клоппа первое поражение и вернули прежнюю интригу в чемпионскую гонку. Эта победа теоретически может значить больше, чем тот успех, которого "Ливерпуль" добился игре с "Сити" прошлой зимой.
Иван Громиков специально для FAPL.ru
04.01.2019 14:00
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Последние комментарии:
даже ротирование клоппа не залог успеха к чемпионству, тут нужно быть и не неудачником
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Клоп топ они говориили УАахахахахахаах
Чемпионство они говорили Уааххаахахахах
Чемпионство и Лузерпыль это две не совместимые вещи Далбаепы откройте глаза Выскочки безтрофейники
Хорошо это не тот сити, который на данный момент играет своих 50% возможности, забыли разгром 5-0 на этихаде ??????
Ахахаааааа Лузерпль это клуб который появился на свет через 12 лет после Королей Сити и 14 лет после Эвертона ухихихихихихих
и Энпидл это домашний стадик Эвертона упххаахххаахахахахх
Энпилд это стадион Эвертона уаахахахахахахаха
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все что мы узнали это то, что залупуль отсосо павлиашвили на остальное как то пох)))))))))))))
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все только начинается.
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