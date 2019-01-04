Сульшер обсудит с Вудвордом планы "Юнайтед" на январь

Оле Гуннар Сульшер Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что планирует обсудить с исполнительным директором Эдом Вудвордом трансферные планы клуба на январь.

Выиграв четыре первых матча у руля "красных дьяволов", Сульшер сделал заявку на то, чтобы задержаться на своем посту и после окончания сезона. Норвежец не скрывает своих амбиций и открыто говорит, что хочет получить эту работу на постоянной основе.

И хотя пока Сульшер является для "Юнайтед" временной фигурой, Оле Гуннар уверен, что клуб учтет его мнение при долгосрочном планировании, в том числе в плане трансферов.

"Уверен, у них есть планы на это трансферное окно. Наверное, у клуба есть план еще с лета или даже раньше. У клуба феноменальная структура, и я уверен, они знают свои цели".

"Я готов высказать свое мнение по этому поводу, и я уверен, мы с Эдом сядем и обсудим, если у них появится какая-либо конкретика".

"Я здесь, чтобы делать свою работу с тем, что у меня есть. пока все игроки проявляют себя хорошо, и до тех пор, пока они проявляют себя хорошо, они должны продолжать получать шансы. Это моя главная задача — делать лучше команду и отдельных игроков", — цитирует Сульшера Sky Sports.


Метки Вудворд, Манчестер Юнайтед, Сульшер, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 04.01.2019 13:30

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