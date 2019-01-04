"Тоттенхэм" продлил контракт с Алдервейрелдом на 12 месяцев
"Тоттенхэм" официально объявил о продлении контракта с защитником Тоби Алдервейрелдом на 12 месяцев — до июня 2020.
Алдервейрелд выступает за "шпор" с 2015 года, будучи купленным у "Атлетико" после успешного сезона на правах аренды в "Саутгемптоне".
С тех пор Тоби сыграл 135 матчей за лондонский клуб. В этом сезоне 29-летний бельгиец удерживает место в стартовом составе команды Маурисио Почеттино, несмотря на неопределенное будущее.
О том, что Алдервейрелд не будет подписывать новый контракт, стало понятно еще в прошлом сезоне. В данный момент стороны уже даже не пытаются возобновить диалог.
Тем не менее, чтобы избавить себя от спекуляций в зимнее трансферное окно, "Тоттенхэм" воспользовался своей опцией по автоматическому продлению действующего контракта защитника.
Одновременно это означает, что следующим летом Алдервейрелд будет доступен для трансфера за фиксированную сумму в 25 миллионов фунтов.
04.01.2019 13:15
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Летом оформляем его за гроши
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все происходит как я и предполагал)
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