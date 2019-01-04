"Тоттенхэм" продлил контракт с Алдервейрелдом на 12 месяцев

Тоби Алдервейрелд "Тоттенхэм" официально объявил о продлении контракта с защитником Тоби Алдервейрелдом на 12 месяцев — до июня 2020.

Алдервейрелд выступает за "шпор" с 2015 года, будучи купленным у "Атлетико" после успешного сезона на правах аренды в "Саутгемптоне".

С тех пор Тоби сыграл 135 матчей за лондонский клуб. В этом сезоне 29-летний бельгиец удерживает место в стартовом составе команды Маурисио Почеттино, несмотря на неопределенное будущее.

О том, что Алдервейрелд не будет подписывать новый контракт, стало понятно еще в прошлом сезоне. В данный момент стороны уже даже не пытаются возобновить диалог.

Тем не менее, чтобы избавить себя от спекуляций в зимнее трансферное окно, "Тоттенхэм" воспользовался своей опцией по автоматическому продлению действующего контракта защитника.

Одновременно это означает, что следующим летом Алдервейрелд будет доступен для трансфера за фиксированную сумму в 25 миллионов фунтов.


Метки Алдервейрелд, контракты, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 04.01.2019 13:15

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Последние комментарии:




  1. didier-11 04.01.2019 14:09 # didier-11
    Летом оформляем его за гроши

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  2. ray-black 04.01.2019 13:57 # ray-black
    все происходит как я и предполагал)

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