"Тоттенхэм" продлил контракт с Алдервейрелдом на 12 месяцев

"Тоттенхэм" официально объявил о продлении контракта с защитником Тоби Алдервейрелдом на 12 месяцев — до июня 2020.

Алдервейрелд выступает за "шпор" с 2015 года, будучи купленным у "Атлетико" после успешного сезона на правах аренды в "Саутгемптоне".



С тех пор Тоби сыграл 135 матчей за лондонский клуб. В этом сезоне 29-летний бельгиец удерживает место в стартовом составе команды Маурисио Почеттино, несмотря на неопределенное будущее.



О том, что Алдервейрелд не будет подписывать новый контракт, стало понятно еще в прошлом сезоне. В данный момент стороны уже даже не пытаются возобновить диалог.



Тем не менее, чтобы избавить себя от спекуляций в зимнее трансферное окно, "Тоттенхэм" воспользовался своей опцией по автоматическому продлению действующего контракта защитника.



Одновременно это означает, что следующим летом Алдервейрелд будет доступен для трансфера за фиксированную сумму в 25 миллионов фунтов.