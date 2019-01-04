"Арсенал" примет решение по Озилу в конце сезона

"Арсенал" примет решение о дальнейшей судьбе полузащитника Месута Озила по окончании сезона.

30-летний немец, зарабатывающий 350 тысяч фунтов в неделю, появлялся в стартовом состав "канониров" лишь на три из 12 последних матчей, что привело к слухам насчет отъезда Озила с "Эмирейтс" уже в зимнее трансферное окно.



Отсутствие Озила в этот период было вызвано травмами, а также "тактическими соображениями" главного тренера "Арсенала" Унаи Эмери. По слухам, между испанским специалистом и его подопечным существуют определенные разногласия насчет тактики.



Так или иначе, но уход Озила из "Арсенала" в январе исключен, что накануне подтвердил агент полузащитника Эркют Согут. Однако долгосрочное будущее Месута в лондонском клубе выглядит туманным.



Как сообщает Evening Standard, определяющими для Озила станут ближайшие пять месяцев. По окончании сезона Эмери и руководство клуба должны будут решить, является ли Месут для них обузой.