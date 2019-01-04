"Арсенал" примет решение по Озилу в конце сезона

Месут Озил "Арсенал" примет решение о дальнейшей судьбе полузащитника Месута Озила по окончании сезона.

30-летний немец, зарабатывающий 350 тысяч фунтов в неделю, появлялся в стартовом состав "канониров" лишь на три из 12 последних матчей, что привело к слухам насчет отъезда Озила с "Эмирейтс" уже в зимнее трансферное окно.

Отсутствие Озила в этот период было вызвано травмами, а также "тактическими соображениями" главного тренера "Арсенала" Унаи Эмери. По слухам, между испанским специалистом и его подопечным существуют определенные разногласия насчет тактики.

Так или иначе, но уход Озила из "Арсенала" в январе исключен, что накануне подтвердил агент полузащитника Эркют Согут. Однако долгосрочное будущее Месута в лондонском клубе выглядит туманным.

Как сообщает Evening Standard, определяющими для Озила станут ближайшие пять месяцев. По окончании сезона Эмери и руководство клуба должны будут решить, является ли Месут для них обузой.


Метки Арсенал, Озил

Автор mihajlo   

Дата 04.01.2019 12:00

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  1. bubb 04.01.2019 12:21 # bubb
    F*ck off Ozil

    We just don’t want you anymore

    You lazy f*cking p*ick

    You’re never really sick

    F*ck off Mesut Ozil

    (ответить)

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