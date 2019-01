Светская хроника за пятницу

Альваро Мората может вернуться в Испанию. "Ювентус" выиграл борьбу за Аарона Рэмси. Кристиана Эриксена сватают в "Манчестер Юнайтед". Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

"Севилья" интересуется нападающим "Челси" Альваро Моратой. (Estadio Deportivo)



Сам Мората предпочитает вернуться в "Реал". "Челси" отпустит Альваро в январе, только если сможет подыскать замену испанцу. (The Sun)



"Челси" отказался от идеи насчет покупки нападающего Гонсало Игуаина, который проводит этот сезон в "Милане" на правах аренды из "Ювентуса". (Goal)



"Челси" все еще надеется оградить Каллума Хадсон-Одои от интереса "Баварии" и предлагает юному нападающему новый контракт. (Daily Mail)



"Челси" отпустит Сеска Фабрегаса в "Монако", только если найдет другого полузащитника. (Calciomercato)



"Челси" и "Тоттенхэм" сражаются за полузащитника "Милана" Франка Кесси, оцениваемого в 36 миллионов фунтов. (The Sun)



"Челси" планирует предложить 36 млн. фунтов за вингера ПСВ Ирвинга Лосано. (Daily Mail)



"Ювентус" выиграл борьбу за полузащитника "Арсенала" Аарона Рэмси и в феврале официально объявит о согласовании пятилетнего контракта, по которому валлиец будет получать 145 тыс. фунтов в неделю. (Mediaset)



"Арсенал" близок к покупке 30-летнего полузащитника "Севильи" Эвера Банеги за 18 млн. фунтов. (Daily Star)



Букмекеры считают "Манчестер Юнайтед" главным претендентом на полузащитника Кристиана Эриксена, который никак не договорится с "Тоттенхэмом" о новом контракте. (Manchester Evening News)



"Фулхэм" задумывается о том, чтобы досрочно вернуть защитника Тимоти Фосу-Менса в "Юнайтед". (Daily Mail)



"Борнмут" готов вступить в борьбу с "Кардиффом" за защитника "Ливерпуля" Натаниэля Клайна. (Daily Mirror)



"Шальке-04" не претендует на нападающего "Ливерпуля" Доминика Соланке. (Goal)



В этом месяце "Тоттенхэм" может попрощаться с Муссой Дембеле, Виктором Ваньямой, Жорж-Кевином Нкуду, Винсентом Янссеном и Фернандо Льоренте. (Daily Mirror)



"Тоттенхэму" придется заплатить более 20 млн. фунтов, чтобы заполучить вингера "Халла" Джаррода Боуэна. (Sky Sports)



Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли может вернуться в Премьер-Лигу, присоединившись к "Ньюкаслу". (Daily Mirror)



"Кристал Пэлас" предложил 6.5 млн. фунтов за нападающего "Эверона" Умара Ниассе. (The Sun)



"Уотфорд", "Фулхэм" и "Вест Хэм" сражаются за нападающего "Ромы" Грегуара Дефреля. (Sky Sports)



"Вест Бромвич" заинтересован в аренде полузащитника "Эвертона" Джеймса Маккарти. (Sky Sports)



Другое



Экс-нападающий сборной Англии Питер Крауч в четвертый раз станет отцом. (Liverpool Echo)



Китайские владельцы "Вулверхэмптона" купили долю в агентстве Жорже Мендеша, впечатлившись тем, что португалец "косвенно контролирует многие клубы в больших европейских лигах". (The Times)



В прошлом сезоне "Вест Хэм" заплатил своему вице-президенту Каррен Брэйди 438 тыс. фунтов за "консультационные услуги", сверх ее зарплаты в 898 тыс. фунтов. (Evening Standard)



"Ливерпулю" не хватило 11 миллиметров до гола в эпизоде, когда защитник "Сити" Джон Стоунс вынес мяч с линии ворот. (The Sun)



Стюарды "Этихад" принялись преследовать защитника "Сити" Бенжамена Менди, ошибочно приняв француза за выбежавшего на поле болельщика после матча с "Ливерпулем". (The Sun)



Неназванный английский футболист, выступающий в Премьер-Лиге, был выдворен из ночного клуба после того, как был пойман на употреблении кокаина в туалете во время официальной рождественской вечеринки. (The Sun)